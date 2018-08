Hilary Swank e Philip Schneider si sono sposati in gran segreto lo scorso weekend: ecco tutti i dettagli



Hilary Swank si è sposata. L’attrice è convolata a nozze in gran segreto con il fidanzato Philipp Schneider.



I due stanno insieme da poco più di un paio d’anni e hanno scelto di unirsi in matrimonio con una cerimonia sui generis, seppur ristretta.



Una festa che sancisce anche il ritorno sulle scene della star di Million Dollar Baby, che si era ritirata per stare vicino al padre malato.



Ecco i dettagli.



La cerimonia



Hilary Swank e Philip Schneider si sono sposati lo scorso weekend alla Saint Lucia Preserve di Carmel, in California.

Si tratta di una location in mezzo ai boschi circondata da altissimi alberi vicino a una serie di ranch affittati per l’occasione.



Gli ospiti hanno potuto fare escursioni per tutto il weekend prima di prepararsi per la cerimonia.



A fare da damigella alla sposa è stata Mariska Hargitay, star della serie Law & Order: SVU



Il vestito da sposa



Per il suo abito Hilary Swank si è affidata a un esperto del settore, Elie Saab, che per lei ha realizzato una creazione in pizzo chantilly, chiffon e organza di seta. Il velo, in tulle, era lungo sei metri.



«Volevo qualcosa di romantico che sembrasse senza tempo proprio come la foresta di sequoie che ci circondava e lui ha creato qualcosa che ha superato di gran lunga le mie aspettative.

Era più di quanto potessi mai immaginare», ha raccontato a Vogue l’attrice.



Il ballo a sorpresa e la festa



Dopo la cerimonia, una volta iniziata la festa, gli sposi hanno sorpreso i loro invitati cimentandosi in un ballo di tip tap sulle note di In My Heart di Moby.

È stato Christian Louboutin a disegnare le apposite scarpe (così come quelle della cerimonia), mentre il cambio d’abito è stato affidato a Maria Grazia Chiuri che ha creato un vestito da ballo Dior apposta per la sposa.



La cena era a tema con la location e includeva cucina tipica californiana come salmone Monterey Bay, insalata di spinaci e cavoli, cavolfiore grigliato e altro ancora.

Per il dolce la coppia ha optato per una torta vegana al cioccolato.



Il fidanzamento



Hilary e Philip stanno insieme dal 2016, da quando l’attrice ha rotto il fidanzamento con il giocatore di tennis Ruben Torres.

Neanche sei mesi dopo veniva fotografata a St. Moritz con quello che ora è diventato suo marito.

La proposta di matrimonio è arrivata in tempi brevissimi, lo stesso anno, durante una vacanza in Colorado sotto gli occhi attenti dei cani dell’attrice.



Perché Hilary Swank è sparita dalle scene



Nonostante si siano fidanzati ufficialmente nel 2016, Hilary e Philip hanno aspettato che il padre di lei si rimettesse in modo da poterla accompagnare all’altare, come poi è accaduto.



È per stare vicino al padre, che ha dovuto subire un trapianto di polmone, che l’attrice ha messo da parte la sua carriera: «Gli avevano dato poco tempo da vivere se non avesse trovato un donatore.

Per fortuna è riuscito a fare l’operazione e ora è vivo e si è rimesso.

Mi sono presa tre anni di pausa per stare con lui e aiutarlo in questo viaggio», ha raccontato al The Late Show With Stephen Colbert lo scorso marzo. Ora però è pronta a tornare in scena.