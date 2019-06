Il principe Harry e Meghan Markle partiranno per un royal tour in Africa.

Dopo pochi mesi dalla nascita del loro primo figlio Archie, la coppia sta già facendo piani per il futuro, organizzando nei dettagli il primo viaggio di famiglia.

Il Duca e la Duchessa del Sussex non hanno ancora confermato pubblicamente i loro piani, e le date della visita non sono ancora state rivelate, ma ecco cosa sappiamo del tour fino a ora.

(Continua sotto la foto)

Dove e quando

Il royal tour è probabilmente pianificato per la fine di quest'anno.

Ma se la fine di quest'anno è un po' vago come periodo di tempo, la corrispondente reale Roya Nikkah del The Sunday Times in precedenza ha riferito che la visita è prevista per ottobre.

Ancora non ci sono state conferme ufficiali.

Il Duca e la Duchessa del Sussex si recheranno in Africa e visiteranno i seguenti paesi: Angola, Malawi e Sudafrica.

Lo scopo del viaggio

In Malawi, Harry e Meghan dovrebbero sostenere il lavoro dell'associazione di beneficenza Sentebale, che sostiene i bambini colpiti dall'epidemia di HIV, così come nel Botswana e nel Lesotho.

In Angola, si concentreranno invece sul problema in corso con le mine-antiuomo terrestri.

Harry continuerà il lavoro di Lady Diana

Harry e Meghan continueranno a portare avanti l'eredità dell'opera umanitaria della Principessa Diana sul continente che lei ha amato così tanto.

Il lavoro del Duca di Sussex in Angola rifletterà infatti alcuni dei servizi svolti della principessa Diana nel paese.

Mesi prima della sua morte, avvenuta nel 1997, è stata fotografata mentre camminava attraverso una zona piena di mine antiuomo per sensibilizzare sul problema ed evidenziare il lavoro svolto dall'associazione The HALO Trust.

Baby Archie sarà con loro?

Come detto, nessuna decisione ufficiale è ancora stata presa, quindi ancora è in dubbio se Meghan e Harry viaggeranno davvero con il piccolo Archie.

Se il viaggio si svolgerà in autunno, baby sussex avrebbe circa sei mesi.

Tuttavia, in precedenza i rumors avevano riferito che i Sussex avevano in programma di portare Archie in Africa.

Se così dovesse essere, Archie diventerà uno dei reali più giovani a partecipare a un tour ufficiale.

Il cugino di Archie, il Principe George, partecipò al suo primo tour reale in Nuova Zelanda nell'aprile 2014, quando aveva nove mesi.