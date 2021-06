Nonostante un'impressionante carriera di oltre 40 film, Gwyneth Paltrow ha rivelato che la figlia Apple non l'ha mai vista recitare - e ne spiega il perché

Per i fan di Gwyneth Paltrow, è facile collegare l'attrice a svariati film straordinari. Stiamo parlando ad esempio di Shakespeare in Love, Seven, Amore a prima svista, Iron Man; solo per citarne alcuni.

Film che i suoi due figli adolescenti, Apple, 17 anni e Moses, 15, non conoscono.

Durante un'apparizione nel primo episodio di Shop TODAY with Jill Martin sul canale di streaming TODAY All Day, la vincitrice dell'Oscar e fondatrice di Goop, 48 anni, ha rivelato che i suoi figli (avuti con l'ex marito Chris Martin) non hanno mai visto nessuno dei film di cui lei è protagonista.

«I miei figli non mi hanno mai visto in un film», ha raccontato Paltrow.

Anche se, per essere precisi, ha sottolineato che può dire con certezza che la figlia Apple non ha visto nemmeno uno dei tanti film in cui è apparsa nel corso della sua carriera - e parliamo di più di 40 film - mentre ha qualche dubbio sul fatto che suo figlio potrebbe averla vista interpretare il personaggio di Pepper Pots, a fianco a Robert Downey Jr nei panni di Tony Stark.

Ha infatti aggiunto: «Mi correggo, penso che mio figlio abbia visto la trilogia di Iron Man, ma non credo che mia figlia mi abbia mai visto in un film».

Gwyneth Paltrow ha anche spiegato il motivo per cui sua figlia non vuole guardare i film di cui lei è protagonista.

«Apple pensa che sia strano se sono sullo schermo - ha spiegato l'attrice, aggiungendo - Dice che le piaccio qui, di fianco a lei, nei panni di mamma».

**Ecco perché Gwyneth Paltrow ha smesso di fare l'attrice**

(Continua sotto la foto)

Tale madre, tale figlia

In questo caso, possiamo proprio dire tale madre, tale figlia.

Durante l'intervista, infatti, l'attrice ha continuato ad ammettere che, come i suoi figli, anche a lei non piace molto vedersi sullo schermo.

Alla domanda su quali suoi film siano i suoi preferiti, la vincitrice del premio Oscar ha infatti dichiarato: «In realtà odio, odio, odio vedermi in un film famoso».

Tuttavia, l'attrice ha poi aggiunto che la risposta alla domanda è sicuramente il suo film del 2001, I Tenenbaum, per via della connessione che questo film ha con suo padre, Bruce Paltrow (deceduto nel 2002).

Il compianto regista aveva infatti visitato l'attrice sul set del film e aveva reso i ricordi di quel lavoro «molto piacevoli».

La Paltrow ha poi concluso:

«Quelle sono le uniche scene di tutta la mia carriera dove sono protagonista che mi piace riguardare».