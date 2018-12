Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono sposati, Justin e Hailey Biber hanno allargato la famiglia, e tutte le altre notizie sulle vostre celebrities preferite che vi siete persi in queste vacanze di Natale Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono sposati, Justin e Hailey Bieber hanno allargato la famiglia: i principali gossip che vi siete persi in queste feste

Mentre eravamo tutti impegnati con i festeggiamenti di Natale, tra pranzi, cene e regali, il mondo di Hollywood non si è fermato.

Tra matrimoni, fine di qualche relazione e nuovi rumors, ecco i 5 gossip che vi siete persi durante le vacanze di Natale.

(Continua sotto la foto)

Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono sposati

È ufficiale: Miley Cyrus ha confermato il suo matrimonio con Liam Hemsworth condividendo una serie di immagini in bianco e nero di loro due su Instagram.

La coppia si è sposata con una cerimonia intima il fine settimana prima di Natale, ma la conferma ufficiale è arrivata appunto dalla stessa cantante - che durante la cerimonia ha indossato un semplice ma elegante abito firmato Vivienne Westwood.

Alcuni rumors sospettano che una possibile gravidanza della ex star Disney sia stata la ragione del matrimonio improvviso.

Certo, per quanto possa essere improvviso un matrimonio dopo 10 anni di relazione.

Meghan Markle rompe di nuovo il protocollo

Diventare membro della Royal Family ha solo cambiato la vita di Meghan Markle, ma non la sua indole in fatto di moda.

Il giorno di Natale, Meghan era con il principe Harry, il principe William e Kate Middleton per la passeggiata annuale della famiglia reale verso i servizi ecclesiastici nella campagna inglese.

Per l'evento, Meghan - che sta aspettando il suo primo figlio con il principe Harry - ha optato per un vestito longuette in misto lana e cappotto, blu navy e nero; entrambi firmati dalla designer britannica Victoria Beckham.

Dove sta l'errore? La famiglia reale veste di nero solo ai funerali, non nelle altre occasioni pubbliche e di sicuro non a Natale.

Gwyneth Paltrow parla del matrimonio

Quando, nel 2014, Chris Martin e Gwyneth Paltrow hanno annunciato il loro divorzio, l'attrice non sapeva se si sarebbe mai sposata ancora.

Dopo il divorzio, Gwyneth Paltrow ha parlato del suo enorme senso di fallimento. Questo perché per l'attrice americana il matrimonio è sempre stato importante.

In questi giorni Gwyneth ha infatti detto: «Penso che il matrimonio sia un'istituzione bella, nobile e meritevole. Perché quando ti sposi non è che ti sposi e basta; penso che il matrimonio sia l'inizio. Crei questa terza entità, questa terza cosa che devi nutrire e accudire».

E ancora: «Per un po' ho pensato: 'Non so se lo farei mai più. Ho i miei figli - che senso ha risposarsi?' E poi ho incontrato questo incredibile uomo che mi ha fatto pensare: 'No, con questa persona vale la pena impegnarsi'. Io sono molto un tipo da matrimonio, mi piace essere una moglie».

Kristen Stewart lascia Stella Maxwell

Kristen Stewart ha lasciato Stella Maxwell la scorsa settimana perché la supermodella è «ossessionata dalla fama».

Ma secondo i rumors l'attrice di Twilight non ha perso tempo: solo pochi giorni dopo la separazione, Stewart è stata avvistata a Los Angeles con la stilista Sara Dinkin, e ora i fan vogliono sapere se questa è solo una coincidenza o se Kristen Stewart è già in una nuova relazione.

Si è anche ipotizzato che sia stata proprio Sara Dinkin a causare la rottura dell'attrice con Stella Maxwell, ma una fonte vicino alla coppia dice che non è così che stanno le cose. Tuttavia, gli amici di Kristen Stewart credono che l'attrice stia facendo amicizia con Dinkin per far ingelosire Maxwell.

Justin Bieber e Hailey Baldwin hanno allargato la famiglia

Justin Bieber e Hailey Baldwin sono sposati da pochi mesi, ma a quanto pare non vogliono perdere tempo.

I due stanno già espandendo la loro famiglia grazie all'adozione di quello che è probabilmente il cane più adorabile che il mondo abbia mai visto.

Il cucciolo si chiama Oscar, e fin da qualche giorno prima di Natale sia Bieber che la Baldwin hanno postato ininterrottamente il loro nuovo cucciolo su Instagram, condividendo foto e stories del nuovo membro della famiglia.