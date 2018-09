Nel suo nuovo libro, Gisele Bündchen parla per la prima volta di un periodo di ansia e pensieri suicidi che hanno portato alla rottura con Leonardo DiCaprio

Gisele Bündchen, nel suo libro prossimo all'uscita Lessons: My Path to a Meaningful Life, racconta la sua carriera e gli alti e bassi della sua vita, comprese alcune delle sue più famose relazioni passate.

Tra queste, c'è anche quella con Leonardo Di Caprio.

In un'intervista con People per promuovere il romanzo autobiografico, la modella di 38 anni si è aperta al pubblico, raccontando degli attacchi di panico sofferti dopo un volo turbolento nel 2003, seguiti da un periodo di ansia e pensieri suicidi.

La Bündchen ha rivelato di essersi sentita "impotente" nel suo stesso corpo, finché - dopo aver visto un dottore via l'altro - la top model non ha deciso di rivedere in toto il suo stile di vita - comprese le sue relazioni.

Lo stile di vita

Gisele Bündchen cercò di cambiare il suo stile di vita in uno più sano, dicendo addio a sigarette, bottiglie di vino e vizi di ogni altro genere.

«Fumavo una marea di sigarette, bevendo una bottiglia di vino e tre frappuccino al caffè ogni giorno, e ho rinunciato a tutto da un giorno con l'altro - dice Gisele - Ho pensato: se questa robaccia provoca dolore nella mia vita deve sparire subito»

La relazione con Di Caprio



All'epoca Gisele aveva una relazione con Leonardo DiCaprio, con cui usciva dal 1999.

I due hanno avuto una relazione di continui tira e molla e Gisele ha raccontato che ha iniziato a sentirsi "sola" proprio mentre la sua vita stava subendo questa trasformazione, tanto che poi i due hanno poi rotto nel 2005.

Della relazione e della successiva rottura con l'attore, Gisele ha detto di aver pochi rimpianti.

Anzi: la modella aveva già raccontato di aver avuto una buona relazione con Di Caprio, spiegando

«Eravamo entrambi molto giovani, siamo cresciuti inisieme sotto molti aspetti».

«Tutti quelli che attraversano il nostro cammino sono insegnanti, vengono nelle nostre vite per mostrarci qualcosa su noi stessi - ha detto - E penso che lui sia stato proprio questo per me: lo onoro per quello che era».