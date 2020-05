Emma Stone compare in un video su YouTube con una fede nuziale d'oro al dito. Per i fan non c'è dubbio, l'attrice si è già sposata in gran segreto

Emma Stone si è sposata! (O così sembra, almeno)

Nel caso ve lo foste dimenticato, l'attrice aveva annunciato di essere fidanzata con il regista di Saturday Night Live Dave McCary lo scorso dicembre, e le nozze sembravano essere programmate per quest'estate.

Dall'annuncio del fidanzamento, non abbiamo più avuto notizie su di loro, che tengono molto alla privacy, ma si pensava che il matrimonio fosse stato rimandato a causa del coronavirus.

Ora però, grazie a un nuovo video recentemente pubblicato online, i fan di Emma Stone sono convinti che la coppia si sia già sposata.

Ecco perché.

**Emma Stone: «Guai a chi mi sfida»**

Al dito di Emma spunta una fede nuziale

Qualche giorno fa, l'attrice di La La Land ha tenuto una video-conversazione sulla salute mentale con Reese Witherspoon sul suo canale YouTube.

Le due star di Hollywood hanno collaborato con The Child Mind Institute e chiacchierato praticamente di tutto, dal modo in cui gestiscono la loro giornata in pandemia, ai suggerimenti su come prendersi cura della salute mentale propria e dei propri figli in questo momento.

**Emma Stone ha iniziato a recitare (da bambina) per guarire dall'ansia**

Ma la cosa che hanno notato subito i fan è che durante la chiamata Emma non indossava il suo anello di fidanzamento.

Al suo posto portava una fede nuziale d'oro.

In più, a un certo punto, Emma Stone e Reese Witherspoon hanno parlato di matrimonio.

Nella videochiamata, infatti, le attrici hanno parlato dell'ansia con il Dr. Harold Koplewicz, presidente fondatore e direttore medico del Child Mind Institute:

«Se sposerai un uomo ansioso, allora passeremo molto tempo insieme», ha detto il dottor Koplewicz, riferendosi all'idea che «le persone ansiose fanno amicizia con altre persone ansiose».

In risposta, Emma Stone ha detto: «Per fortuna non l'ho fatto».

Questa frase, al passato, è per i fan la prova schiacciante che l'attrice si sia già sposata.