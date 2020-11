Emma Stone racconta di quando, alla sua prima volta ai Golden Globes con la mamma, era seduta a fianco di Angelina Jolie e Brad Pitt

La prima esperienza di Emma Stone ai Golden Globes è stata un momento memorabile non solo perché all'epoca aveva 22 anni ed era stata nominata come Migliore attrice per il ruolo nel film Easy A.

In quell'occasione, che ha segnato la prima volta in cui l'attrice ha partecipato a un evento di prima categoria, Emma Stone ha conosciuto molti colleghi famosi, tra cui Angelina Jolie e Brad Pitt, seduti accanto a lei in platea.

Durante un'apparizione a The Tonight Show con Jimmy Fallon, Emma Stone ha ricordato la serata e raccontato per la prima volta il momento esilarante in cui ha conosciuto Angelina Jolie.

Durante l'intervista, Emma Stone ha ricordato la serata: «Era la prima volta in cui andavo ai Golden Globes. È stato molto, molto, molto eccitante, e avevo deciso di portare mia madre con me».

«Ci siamo seduti accanto ad Angelina Jolie e Brad Pitt. Io e mia mamma abbiamo pensato: 'Con tutte le persone a cui potevamo sederci accanto loro sono woooow'».

Continuando il racconto della serata, Emma Stona ha rivelato che sua madre era un po' brilla e ha iniziato a chiacchierare in modo disinvolto con Angelina Jolie.

«Mia madre non beve mai ma quella sera ha bevuto champagne, il che probabilmente non è stata una grande idea, ma si stava divertendo moltissimo. Ha iniziato a parlare con Angelina Jolie e farle domande assurde come 'Hai figli?'»

«E io ero tipo: 'Mamma sei fuori di testa'. Ovviamente sapeva perfettamente che aveva figli, ma stava facendo conversazione per rompere il ghiaccio. Solo che ha continuato a farle domande come: 'Quanti anni hanno?' 'Come si chiamano?' E io vi giuro che sapeva tutte le risposte».

Per fortuna Angelina Jolie e Brad Pitt sono stati al gioco, molto gentili: «Erano così carini - ha ricordato la Stone - Ci siamo divertiti tantissimo. È stata una serata molto divertente».

Non importa quindi se ti chiami Emma Stone, sei stata nominata tre volte per il premio Oscar, e ne hai pure vinto uno nel 2017 come miglior attrice protagonista: verrai anche tu comunque almeno una volta messa in imbarazzo da tua madre.