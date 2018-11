La battaglia per la custodia dei figli di Brad Pitt e Angelina Jolie si sposta in tribunale: il 4 Dicembre si incontrerano in aula per trovare un accordo

Brad Pitt e Angelina Jolie portano i problemi riguardanti la custodia dei sei figli in tribunale.

In due attori si presenteranno in aula il 4 dicembre per cercare di risolvere una volta per tutte le divergenze sull'argomento, secondo quanto confermato da documenti depositati ieri presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles.

(Continua sotto la foto)

Come stanno le cose



Secondo quanto sostiene TMZ Angelina vuole richiedere la piena custodia legale e fisica, mentre Brad desidera ardentemente una condivisione al 50%.



Tuttavia, una fonte vicino ai Brangelina pare aver raccontato a E! News che queste voci siano appunto solo voci.

«Angelina non vuole e non sta cercando l'affidamento esclusivo dei bambini; è anzi più che felice di condividere la custodia» avrebbe infatti detto la fonte.

Proprio perché la coppia ha sempre cercato di mantenere il loro divorzio fuori dagli occhi del pubblico il più possibile, sembrerebbe quindi che entrambi i genitori stiano cercando di lavorare insieme per il bene dei 6 figli.



Cos'è successo finora



Angelina Jolie e Brad Pitt si sono separati nel settembre 2016, in quella che è stata una delle più deludenti e sorprendenti rotture del mondo di Hollywood.

Nel successivo giugno, mentre l'ex coppia cercava di orientarsi e arrangiarsi in modo temporaneo, la corte aveva stabilito che Brad Pitt doveva essere coinvolto nella genitorialità.

Questo perché i documenti dell'epoca dimostrarono che l'attrice avrebbe potuto perdere la custodia primaria se non avesse migliorato la sua relazione con il padre dei suoi figli.

In quest'occasione il giudice aveva anche delineato i passi specifici che Angelina Jolie doveva compiere per aiutare l'accesso e la relazione di Pitt con i bambini, incluso un dettagliato programma di visite estive e un contatto telefonico tra Pitt e ciascuno dei bambini, senza il monitoraggio o l'interferenza della loro mamma.

Tuttavia, Brad Aveva chiesto di poter vedere i suoi figli solo quando era presente uno psicologo.

L'attore, dopo il divorzio, ha anche rispettato le scadenze sui test per droghe e alcool. Finché a marzo, Brad Pitt ha accettato di smettere definitivamente di bere alcolici.