La modella ha raccontato su Instagram i suoi problemi di salute mentale, lasciando un messaggio positivo ai suoi fan: «Vi voglio bene, vi vedo e sento vicini»

Bella Hadid ha deciso di raccontare a tutti i suoi fan dei suoi problemi di salute mentale.

La modella, 25 anni, ha infatti scelto di usare il suo profilo Instagram per rivelare la sua battaglia contro ansia e depressione.

Bella Hadid ha pubblicato una clip della cantante Willow Smith che parlava di come a volte non si sentiva «abbastanza brava», seguita da una carrellata di sue foto mentre piangeva.

La Hadid ha spiegato che quella è la sua vera vita, e ha rivelato di aver pianto quasi «tutti i giorni» e «ogni notte» negli ultimi anni.

Il messaggio di speranza che Bella Hadid dà ai suoi fan

Nel suo post su Instagram, Bella Hadid ha spiegato che i problemi di ansia e depressione che vive sono dovuti al burnout di cui ha sofferto per la realtà quotidiana in cui vive.

La giovane Hadid, che è tra le top model più famose al mondo, ha detto che trovava «sempre più difficile» non parlare delle sue esperienze con le malattie mentali.

Bella, il cui profilo Instagram conta oltre 47 milioni di followers, allora ha detto: «I social media non sono la realtà».

«A tutti coloro che in questo momento stanno combattendo per la propria salute mentale, per favore, ricordatevelo».

«A volte, l'unica cosa che abbiamo bisogno di sentirci dire è che non siamo soli. Quindi, da parte mia, vi dico: non lo siete. Vi voglio bene, vi vedo e sento vicini».

Paragonando la sua battaglia per il benessere mentale a «montagne russe piene di ostacoli», Bella Hadid ha affermato che il percorso verso il recupero non è «lineare».

«Aiutare se stessi in una condizione di instabilità mentale e squilibri emotivi non è facile, è come stare su una montagna russa fatta di ostacoli... ha i suoi alti e bassi e i suoi momenti piatti».

«Ma voglio che sappiate che c'è sempre la luce alla fine del tunnel e la montagna russa, ad un certo punto, deve sempre fermarsi».

