Il comico di Saturday Night Live sapeva che la sua relazione con Ariana Grande era finita nel momento in cui ha saputo della morte dell'ex fidanzato di lei

In una nuova intervista condotta da Charlamagne Tha God, Pete Davidson ha raccontato per la prima volta com'è finita la sua relazione con Ariana Grande.

Il comico, 26 anni, famoso per il suo ruolo di presentatore al Saturday Night Live, ha affermato che la storia con Ariana è finita nel momento in cui è morto Mac Miller, ex della cantante.

In quel momento Pete aveva capito che la sua storia con Ariana Grande non sarebbe più stata la stessa e le avrebbe detto: «Sarò qui fino a quando non lo vorrai più».

Pete Davidson ha detto che la sua relazione con Ariana Grande non è stato altro che un «romanticismo vorticoso»: i due infatti si sono fidanzati solo qualche settimane dopo essersi conosciuti, prima che tutto andasse a rotoli nel giro di quattro mesi.

Nell'intervista Pete ha detto, riferendosi alla morte per overdose di Mac Miller:

«Praticamente ho saputo che era finita in quel momento. È stato davvero orribile e non riesco a immaginare come ci si possa sentire».

Il comico ha poi continuato spiegando che Ariana era ancora molto legata al suo ex fidanzato, e che questo fatto tragico ha fatto diventare lui (Pete, ndr) insignificante nella vita della cantante.

Ha continuato: «Tutto quello che so è che lo amava da impazzire e non stava organizzando uno spettacolo o altro. È stata una situazione terribile e prego ancora per la sua famiglia e i suoi amici».

Nonostante sia stata Ariana ad annullare il fidanzamento, Pete Davidson ha detto che hanno ancora un buon rapporto d'amicizia.