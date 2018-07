Ariana Grande ha annunciato una pausa da Instagram e Twitter «per un po'»: ecco il perché di questa scelta

Ariana Grande ha deciso di prendersi una pausa dai social. La cantante ha annunciato un break da Instagram e Twitter, ma continuerà a dare notizie di sé attraverso Snapchat.

Il motivo? La star non ha apprezzato le ultime aggressioni nei confronti del fidanzato dopo che lui aveva pubblicato una foto del nonno da poco scomparso.

Il primo step è stato disabilitare i commenti sul suo profilo Instagram.

Poi su Twitter ha spiegato perché non pubblicherà più niente per un po’.



(Continua sotto la foto)

Perché Ariana Grande lascia i social



«Probabilmente posterò su Snapchat per un po' e mi prenderò una pausa da Twitter e Instagram»,ha scritto la popstar.

«A volte non si riescono a evitare certe cose negative che possono davvero farti andare fuori di testa e non ne vale la pena onestamente», scrive, facendo riferimento al bombardamento costante da parte degli haters, specie negli ultimi tempi.



Una scelta di coppia



La notizia arriva dopo che già il fidanzato Pete Davidson aveva cancellato tutte le foto dal suo account.

La decisione è maturata in seguito al bombardamento ricevuto per aver pubblicato una foto del nonno di Ariana Grande, morto da poco, con la didascalia «che tenerezza».



Una pioggia di commenti negativi ha portato il comico del Saturday Night Live a replicare: «Siete tutti matti, ragazzi? Parlavo di quanto fosse tenero il nonno. Qual è il problema? Vi basta niente per attaccare le persone. Che tristezza».



Il cambiamento di Ariana Grande



La scelta di lasciare per un po’ i social arriva dopo un periodo decisamente sotto i riflettori per la coppia.

Anche se sono stati proprio Ariana e Pete ad attirare l’attenzione di tutti pubblicando tantissime foto che li ritraevano insieme e dichiarandosi continuamente il loro amore tramite social. Di pari passo, però, sono andati aumentando i commenti negativi.



Nell’ultimo periodo, inoltre, è apparsa evidente anche una diversa strategia per la promozione dei nuovi brani della cantante: meno apparizioni televisive, più sostanza.



Decisione che Ariana non intende mettere in discussione, come ha spiegato a un fan su Twitter che notava la differenza: «Perché ha distrutto la mia salute mentale ed è stato orribile. Non ricordo nulla di quegli anni della mia vita e mi sento decisamente meglio adesso.

Carriera saggia e salute saggia. Basta pensare per me e il mio team quando non sono letteralmente mai stata meglio in ogni senso. DAVVERO».



Quando si sposa Ariana Grande

Venendo a temi più lieti, i seguaci della coppia sono convinti che le nozze potrebbero arrivare prima di quanto si immagini.



A destare sospetti è stato l’ultimo regalo che Pete Davidson ha fatto alla cantante: la collana con la piastrina del New York City Fire Department su cui è impresso il numero 8418, numero di matricola del padre morto durante gli attentati dell’11 settembre.



I due si sono anche tatuati lo stesso numero, lei sul piede, lui sul braccio.



Per i fan quello stesso numero potrebbe essere diventato una data, quella delle nozze, per rendere omaggio proprio al padre di Pete.



Secondo la scrittura americana 8/4/18 diventerebbe quindi il 4 agosto 2018.