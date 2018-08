Angelina Jolie sostiene che Brad Pitt non le dia abbastanza per il mantenimento dei figli: ma la realtà sembra essere un'altra



Angelina Jolie è tornata alla carica nella battaglia per il divorzio da Brad Pitt.



L’attrice è ricorsa al giudice sostenendo che l’ex marito non stia pagando un «mantenimento significativo» per la custodia dei figli fin dalla separazione annunciata nel settembre del 2016.



È stata Nbc News a pubblicare per primo la richiesta formale inviata dai legali della star alla corte.

L’obiettivo di Angelina è quello di ottenere almeno un ordine formale sulla cifra che dovrebbe ricevere, in modo da accelerare così anche la pratica di divorzio.



Una mossa che però mette ancora una volta in cattiva luce Brad, subito difeso da fonti amiche della coppia che sostengono una tesi contraria.



La richiesta di Angelina Jolie al giudice



«Pitt ha il dovere di pagare il mantenimento. Ad oggi, non ha fatto nessun pagamento significativo per il sostegno economico dei figli.

Visto che gli accordi informali riguardo il pagamento delle spese relative ai bambini non sono stati regolarmente mantenuti per più di un anno e mezzo» la Jolie ha chiesto alla corte di «stabilire un ordine di pagamento retroattivo», si legge nei documenti che l’avvocato di Angelina, Samantha Bley DeJean, ha consegnato alla Los Angeles Superior Court.



La versione degli amici di Brad Pitt



Dall’altro lato della campana c’è chi sostiene l’esatto opposto, cioè che Brad avrebbe sempre rispettato i patti.

Ma c’è di più. Secondo quanto scoperto da Tmz e People, l’attore avrebbe versato all’ex moglie milioni e milioni di dollari in questi ultimi anni, «molto più di qualsiasi accordo informale avessero e molto più di quanto qualsiasi giudice avrebbe potuto stabilire».



Le vere intenzioni di Angelina Jolie



La portavoce dell’attrice, Mindy Nyby, ha spiegato a E! News Today che «Lo scopo della deposizione in tribunale da parte di Angelina è quello di spingere per la chiusura del matrimonio in un modo che definisca un percorso preciso verso la fase successiva della loro vita e permetta a lei e Brad di ricominciare come co-genitori devoti ai loro figli».



Nei documenti rilasciati alla corte, infatti, l’attrice chiede di giungere a una dichiarazione finale di divorzio anche prima di stabilire un ordine per la custodia dei figli.



«Per far sì che il matrimonio si concluda prima di tutte le altre questioni, è necessario che vengano smosse le acque da una delle due parti.

La mozione di oggi è stata pensata per dare una spinta a questo processo e a tutte le questioni in ballo, compresi gli accordi finanziari e il mantenimento», ha spiegato una fonte vicina all’attrice.



Brad, dal canto suo, ha sempre espresso il desiderio di giungere a un accordo amichevole per far sì che potessero continuare a essere dei genitori in buoni rapporti per i loro figli.



A che punto è il divorzio



Poco tempo fa, prima che saltasse fuori questa richiesta di Angelina ai giudici, una fonte aveva raccontato a E! News che «Brad e Angelina non sono neanche lontanamente vicini al divorzio.

Sono così bloccati a occuparsi dei problemi dell’affidamento che non si sono ancora scambiati nessun documento finanziario, una routine in questi casi e il primo passo che la gente fa quando avvia il processo».

I due attori erano in stallo e forse anche per questo Angelina ha voluto dare una scossa al procedimento.



Intanto Tmz rivela che la legale di fiducia dell’attrice, Laura Wasser, si stia lentamente tirando fuori per via delle richieste assurde della sua cliente.



Secondo il tabloid l’avvocato l’avrebbe lasciata nelle mani di due nuovi colleghi perché è diventato troppo difficile seguirla, dato che sta rendendo il divorzio più teso del necessario.