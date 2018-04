Impossibile non pensare alle serie tv di un tempo con un po' di nostalgia, ma questi questi 7 dettagli delle vecchie serie sono davvero strani: ci avete mai fatto caso?

Se lasciamo che la nostalgia prenda il sopravvento, possiamo calarci totalmente nell'atmosfera delle nostre vecchie serie tv preferite.

E solo a ritroso notare strani dettagli che non ci ricordavamo più o che a una prima visione ci erano proprio sfuggiti.

Ambientazioni incoerenti, situazioni irrealistiche, argomenti politically incorrect o particolari bizzarri.

Ecco 7 fatti poco credibili, inverosimili o sorprendenti delle serie tv con cui siamo cresciuti.

(Continua sotto la foto)

1. La fantasiosa cronologia di Xena - Principessa guerriera

Lo spin-off di Hercules vede le protagoniste, Xena e Olimpia, vivere avventure ambientate in periodi molto diversi.

Si va dalla Guerra di Troia all'epoca di Cleopatra - protetta dalle due beniamine durante la sua visita in Grecia - e di Giulio Cesare - incontrato nel bel mezzo di una battaglia con i pirati.

Durante questo intero arco temporale, di circa 1000 anni, le due eroine sono sempre vive, vegete e, naturalmente, giovani.

Del resto altrettanto curioso è il mix di culture fatto dalla serie: dèi ed eroi dell'Antica Grecia convivono con angeli della cristianità e divinità indù.

Che sia proprio questo folle miscuglio ad aver portato tanto successo a Xena?

2) Lo stile impeccabile delle sorelle Halliwell in Streghe

Nel corso di otto stagioni le streghe più amate della TV si trovano a dover combattere circa 600 demoni, a cui si aggiungono angeli neri dall'influenza negativa, un Consiglio degli Anziani più che mai invadente, svariate morti e innumerevoli imprevisti.

E se questo non bastasse, nel frattempo devono gestire poteri soprannaturali e mantenere il segreto circa la propria identità di prescelte.

Bene, nonostante tutto questo, Prue, Phoebe, Piper e Paige hanno sempre trucco, acconciatura e outfit perfetti.

Persino quando Piper è gravemente ferita, con un coltello piantato nello stomaco, sfoggia un incarnato invidiabile. E anche la Prue colpita fatalmente e morente ha un affascinante look total black.

3. Il livello di criminalità a Cabot Cove in La signora in giallo

All'apparenza tranquilla, con le sue casette in legno e gli scorci marittimi, la cittadina costiera del Maine si rivela uno dei luoghi più pericolosi della Terra.

E dire che la protagonista della serie, Jessica Fletcher, rimasta vedova, decide di risiedervi per condurre una vita semplice. Ma ovviamente si sbaglia, perché nel corso di 12 stagioni a Cabot Cove vengono uccise 274 persone su un totale di 3500 abitanti, con un tasso di mortalità che sfiora l'8%.



4. La concezione di bisessualità in Sex and the City

La protagonista della serie, Carrie Bradshaw, esce con un ragazzo bisessuale nel quarto episodio della terza stagione. E ne è piuttosto sconvolta.

Quando ne parla con le amiche, Miranda sottolinea come questo sia un problema. L'unica ad accettare la cosa è Samantha, che definendosi una sperimentatrice, non ritiene la cosa particolarmente strana.

Alla fine della discussione le quattro besties si trovano d'accordo sul fatto che i bisessuali diventino sempre gay e Carrie si dice dubbiosa persino sull'esistenza della bisessualità.

Una visione del tutto inspiegabile, soprattutto considerato che la protagonista, scrivendo di sesso per lavoro, dovrebbe conoscere ed essere aperta a diversi orientamenti.

5. La monotonia dei colori con cui si veste Clark Kent in Smallville



Camicie a quadri, t-shirt, giacche di pelle, maglioncini con scollo v, sempre e comunque in rosso e blu con qualche tocco di giallo.

Questo l'abbinamento prediletto dal giovane Superman in quasi tutti i 217 episodi della serie.

Naturalmente il trio cromatico è un riferimento al costume indossato da Superman nei fumetti. Per lo stesso motivo il giovane Lex Luthor, futuro acerrimo nemico del supereroe, indossa costantemente abiti viola, grigi e bianchi.

6. La quantità esorbitante di soldi che Joey deve a Chandler in Friends



Chandler, manager in una multinazionale, e Joey, attore esordiente, oltre che condividere lo stesso appartamento, hanno uno strettissimo rapporto di amicizia.

Tanto che il benestante Chandler decide di provvedere per l'amico squattrinato in più di un'occasione. E non offrendogli da bere quando capita, ma pagandogli affitto, lezioni di recitazione e danza, cibo e bollette per tre anni, come lo stesso Joey ammette nell'episodio 22 dell'ottava stagione.

Ora, considerando che Friends è ambientato in uno dei luoghi più cari al mondo, Manhattan, la somma deve essere davvero notevole: si sta parlando di circa 100mila dollari.

7. La morte a dir poco assurda del padre di Dawson in Dawson's Creek



Dopo essere stato tradito dalla moglie (prima stagione) e aver divorziato (seconda stagione), Mitch Leery, padre del protagonista di Dawson's Creek, sembrava aver trovato la sua dimensione, tra nuove nozze, una seconda figlia e un lavoro come allenatore di football (terza e quarta stagione).

Gli sceneggiatori però dovevano aver deciso che la felicità non faceva per questo personaggio e quindi lo fanno morire durante un viaggio notturno in auto, mentre è di ritorno a casa dopo aver comprato il latte (bisogno che solo un americano può avvertire a certi orari).

Ma la cosa più incredibile è la modalità. Non viene tamponato da un automobilista ubriaco, né si sacrifica eroicamente per scansare un animale selvatico improvvisamente spuntato sulla carreggiata.

No, Mitch muore mangiando un gelato, o meglio nel tentativo di recuperare il cono che gli è appena caduto mentre è alla guida. Difficile immaginare una fine più stupida.