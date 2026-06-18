Il true crime continua a essere uno dei generi più seguiti su Netflix, ma The Witness sembra avere qualcosa di diverso. La nuova miniserie britannica in tre episodi, disponibile sulla piattaforma dal 4 giugno, ricostruisce il caso dell’omicidio di Rachel Nickell, uccisa nel 1992 a Wimbledon Common, a Londra, mentre si trovava con il figlio Alex, che all’epoca aveva solo due anni. Diretta da Alex Winckler e creata da Rob Williams, la serie vede nel cast Jordan Bolger nel ruolo di André Hanscombe, Max Fincham in quello di Alex Hanscombe, Neil Maskell nei panni del detective Keith Pedder, Kevin Eldon nel ruolo di Mick Wickerson e Claire Rushbrook in quello della dottoressa Jean Harris-Hendriks. La serie prende spunto dal memoir Letting Go scritto proprio da Alex Hanscombe e prova a raccontare la vicenda dal punto di vista di chi ha vissuto quella tragedia da bambino, portandone poi le conseguenze per tutta la vita.

The Witness su Netflix: la storia vera di Rachel Nickell

(Attenzione, spoiler!) Il caso di Rachel Nickell scosse profondamente il Regno Unito. La giovane madre venne aggredita e uccisa in pieno giorno in un parco molto frequentato, davanti al figlio piccolo. L’indagine attirò subito l’attenzione dei media e divenne uno dei fatti di cronaca più discussi degli anni Novanta. La polizia concentrò inizialmente i sospetti su Colin Stagg, poi assolto, dopo un’inchiesta segnata da metodi molto contestati. Solo anni dopo la giustizia arrivò al vero responsabile, Robert Napper, già condannato per altri crimini.

The Witness ripercorre questi eventi senza limitarsi alla dinamica del delitto. La serie guarda soprattutto alle conseguenze: il trauma di Alex, il dolore del padre André Hanscombe, la pressione dell’opinione pubblica e il peso di una storia trasformata in caso nazionale. Proprio Alex e André hanno collaborato alla realizzazione della miniserie come consulenti, elemento che dà al racconto un legame diretto con la memoria familiare.

Perché guardare The Witness su Netflix

Il punto di forza di The Witness sta nel modo in cui affronta il genere. La serie mantiene la tensione del true crime, ma sposta l’attenzione dalla caccia al colpevole alla vita delle persone coinvolte. In questo senso, il titolo parla meno del fascino del mistero e più del prezzo umano di un’indagine, di un errore giudiziario e di una tragedia rimasta per anni sotto i riflettori.

Il formato breve rende la visione intensa e immediata, mentre il racconto alterna ricostruzione drammatica e attenzione psicologica. Accanto alla miniserie, Netflix propone anche il documentario The Murder of Rachel Nickell, che approfondisce il caso reale. Per chi segue il true crime, The Witness rappresenta quindi una visione forte, pensata per chi cerca una storia vera capace di andare oltre la semplice cronaca nera.