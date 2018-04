Da Handmaid's Tale a Westworld, passando per Homeland e Scandal. Ecco le nuove serie tv da vedere e le nuove stagioni più attese della primavera 2018

È primavera e, oltre ai fiori, fioriscono anche le serie tv.

In queste settimane arrivano titoli in prima visione, come L'alienista e Station 19 (ennesimo spin-off di Grey's Anatomy), ma anche le nuove stagioni di successi come Westworld e The Handmaid's Tale, senza parlare del final season dell'amatissimo Scandal.

Ecco un riassunto dei titoli da non perdere.

L'alienista

Siamo a New York, nel 1896.

Laszlo Kreizler è un alienista (medico specializzato nel trattamento di patologie mentali), alle prese con le indagini su dei brutali omicidi che stanno insanguinando la città.

Vittime dei giovani, uccisi a quanto pare da un serial killer che usa sempre lo stesso modus operandi.

Ad aiutare Laszlo l'illustratore John Moore e Sara Howard, segretaria aspirante detective.

Su Netflix, dal 19 aprile

Westworld (seconda stagione)

Nel parco western di Westworld è in corso una vera rivoluzione.

Gli androidi, capitanati da Dolores e Maeve, hanno raggiunto la consapevolezza della loro esistenza (grazie all'emergere dei ricordi) e si sono ribellati ai loro creatori umani.

Ora hanno intenzione di non farsi più comandare come della marionette, ma il rischio è che la situazione scappi loro di mano.

Su Sky Atlantic, dal 22 aprile

The Handmaid's Tale (seconda stagione)

Continua il racconto di June/Difred, ambientato in un futuro distopico dove a dominare è il regime totalitario cristiano di Gilead.

Quest'ultimo ha trasformato le donne fertili in Ancelle, sorta di schiave a servizio dei suoi comandanti e delle loro mogli sterili affinché possano portare in grembo i loro figli.

Abbiamo lasciato la protagonista portata via di forza dalla casa della coppia a lei assegnata e ora scopriremo quale sarà il suo destino, ma anche quello di altre sue amiche che si sono ribellate al sistema.

Dal 26 aprile, su TimVision

3% (seconda stagione)

Siamo in un futuro in cui le persone sono divise in un 3% che vive nel benessere (in un lato migliore del mondo chiamato Offshore) e un 97% che invece si trova in una favela.

Chi però vive in quest'ultima e ha compiuto vent'anni può tentare di entrare nell'Offshore, superando delle prove.

Su Netflix, dal 27 aprile.

Homeland (settima stagione)

Continuano le avventure dell’agente CIA Carrie Mathison.

Per la prima volta il nemico da combattere sarò interno allo Stato e quindi la faccenda si farà delicata.

Però Carrie, come suo solito, non si fermerà davanti a niente e a nessuno.

Dal 23 aprile, su Fox

Station 19

Spin-off di Grey's Anatomy, ha per protagonisti i vigili del fuoco di Seattle, dal comandante fino alle nuove reclute, che combattono quotidianamente incendi e altre emergenze.

Tra di loro l'ex medico Ben Warren (che ha deciso di lasciare il lavoro in ospedale per fare il vigile del fuoco) e la capa-squadra Andy Herrera.

Dal 23 aprile, su FoxLife

Scandal (settima e ultima stagione)

Ultimo capitolo delle vicende professionali e sentimentali di Olivia Pope, stratega della comunicazione politica.

La donna, affascinante rubacuori, dovrà scegliere tra due uomini: il suo grande amore Fitz Grant e la new entry Jake Ballard.

Dal 24 aprile, su FoxLife

Training Day

Adattamento televisivo dell’omonimo film di Antoine Fuqua, è ambientata 15 anni dopo gli eventi narrati in quest'ultimo.

Protagonisti Frank Roarke e Kyle Craig, rispettivamente un veterano detective del dipartimento di polizia di Los Angeles e un giovane detective idealista alle prime armi.

Il primo è un cane sciolto a caccia dei più pericolosi criminali della città, invece il secondo non solo cerca vendetta per la morte del padre ma ha anche l'incarico di indagare sul suo compagno per via dei suoi metodi non convenzionali.

Dal 2 maggio, su Infinity

Unbreakable Kimmy Schmidt (quarta stagione)

Tornano le divertenti avventure newyorkesi di Kimmy Schimdt, giovane donna ingenua e un po' bizzarra.

Ha infatti passato ben 15 anni della sua vita in un bunker prigioniera di un santone e, una volta liberata, ha scoperto che la società era cambiata e ha cercato di adattarsi, a suo modo.

Dal 14 maggio, su Netflix

Powerless

Siamo a Charm City, dove tutti sono stanchi di dover far i conti con i danni collaterali determinati dagli scontri fra supereroi.

Emily Locke è invece alla guida di una squadra di persone non dotate di alcun potere speciale, la quale dimostrerà al mondo che non occorre avere dei superpoteri per essere un eroe.

Dal 23 maggio, su Infinity