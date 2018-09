Ellen Pompeo è pronta a lasciare il personaggio di Meredith Grey dopo 15 stagioni di Grey's Anatomy. Che sia anche la fine della serie tv di Shonda Rhimes?

Ellen Pompeo, conosciuta dai più come Meredith Grey della serie televisiva Grey's Anatomy, è il centro focale dello show (non per altro, l'ospedale ha anche il suo nome).

Ma anche se a volte la serie prodotta dalla ABC, in grado di sopravvivere a sparatorie e schianti di aerei, sembra immortale (d'altro canto sta iniziando la 15esima stagione), non è detto che lo sia anche la sua protagonista.

L'attrice ha infatti raccontato che sta pensando di chiudere con la serie e lasciarsi il personaggio di Meredith alle spalle.

Ma davvero?

Sì, davvero.

In una recente intervista con Entertainment Weekly, Ellen Pompeo ha lasciato intendere che vuole un cambiamento nella sua carriera e che quindi è forse arrivato il momento di dire addio a Grey's Anatomy.

«Ovviamente non sono preparata in questo momento a fare alcun tipo di annuncio formale su quale sia il mio futuro nello show, ma mi sento davvero come se avessimo raccontato la maggior parte delle storie che possiamo raccontare - ha detto Pompeo. Sto davvero cercando un cambiamento adesso».

La serie, iniziata nel 2005, ha visto un susseguirsi di avvenimenti e vicende di ogni tipo, e del cast originale sono rimasti in pochi: Justin Chambers (Dr. Alex Karev), Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) e James Pickens Jr. (Dr. Richard Webber), e ovviamente Ellen Pompeo.

«Beh, vediamo cosa succederà - ha detto l'attrice protagonista

Non mi piace dare le cose per scontate. Non puoi semplicemente supporre che lo spettacolo possa continuare all'infinito. Questa decisione spetta anche ai fan, e proprio loro ci faranno sapere per quanto tempo vogliono che lo show venga trasmesso».

Niente panico

Per chi sta già andando in tilt all'idea, vi ricordiamo che Ellen Pompeo ha firmato un contratto che la vede impegnata nello show per altre due stagioni: la 15esima, uscita ieri con una premiere speciale di due ore, e la 16esima.

Quindi per altri due anni avremmo modo di seguire le vicende dei nostri dottori preferiti.

Molti però leggono qualcosa tra le righe nelle parole di Pompeo, supponendo che l'ultima stagione dell'attrice (la numero 16 appunto) sia anche l'ultima stagione della serie tv di Shonda Rhimes.

Effettivamente, può Grey's Anatomy sopravvivere a Meredith Grey?