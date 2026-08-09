Lunedì 10 agosto 2026 non è solo la notte di San Lorenzo, con il naso all’insù in cerca di stelle cadenti. In cielo Giove brilla in Leone, nel pieno del suo transito più generoso, mentre il cosiddetto Portale del Leone è ancora spalancato sul tema abbondanza.

In questo scenario quattro segni diventano magneti viventi per soldi, opportunità e colpi di fortuna fuori programma. Non parliamo di miracoli, ma di un cielo che spinge con forza Cancro, Leone, Sagittario e Pesci a fare quel passo in più che cambia la partita.

Il cielo di lunedì 10 agosto 2026: Giove in Leone e voglia di manifestare

Nel 2026 Giove, il pianeta tradizionalmente associato alla fortuna e all’espansione, ha lasciato da poche settimane il segno del Cancro per stabilirsi in Leone. Gli astrologi descrivono questo passaggio come uno dei più spettacolari per coraggio, creatività e desiderio di prendersi il centro della scena.

Ogni anno, tra fine luglio e il 12 agosto, molti testi spirituali parlano del Portale del Leone, un periodo in cui il Sole in Leone e l’allineamento con la stella Sirio amplificano i temi di successo, magnetismo personale e manifestazione dei desideri. Nel 2026 questo portale coincide con la presenza di Giove nello stesso segno, raddoppiando l’effetto.

Lunedì 10 agosto cade proprio nel cuore di questa finestra. Alcune analisi astrologiche internazionali ricordano anche che due giorni dopo si formerà un’eclissi in Leone, come se il cielo dicesse: "Adesso decidete cosa volete davvero amplificare, perché la storia sta per fare un salto".

I 4 segni che fanno il pieno di abbondanza quel lunedì

Tutti i segni possono usare questa energia, ma quattro risultano particolarmente sintonizzati con Giove in Leone. Cancro e Pesci, segni d’acqua legati alla sensibilità e alla fede, e Leone e Sagittario, segni di fuoco governati o fortemente colorati da Giove, ricevono riflettori speciali su denaro, visibilità e crescita personale.

Cancro: autenticità che vale oro

Per il Cancro, Giove ha appena concluso un lungo passaggio nel segno e ora illumina la casa del denaro e delle risorse. Lunedì 10 agosto l’abbondanza arriva quando smettete di compiacere tutti e chiedete ciò che vale davvero il vostro tempo: aumenti, tariffe più giuste, collaborazione pagata e non solo "per esperienza".

Leone: leadership che attira appoggi (e occasioni)

Con Giove nel vostro segno, il Leone è la protagonista dichiarata di questo 2026, e il 10 agosto lo sente più che mai. La fortuna vi raggiunge quando smettete di aspettare l’invito e prendete voi l’iniziativa: lancio di un progetto creativo, presentazione di un’idea, telefonata a chi può aprire porte importanti.

Sagittario: studiare la fortuna per farla durare

Il Sagittario è governato da Giove, quindi ogni movimento del pianeta vi tocca in profondità. Lunedì 10 agosto la vostra abbondanza passa da mente curiosa e quaderno aperto: imparare un nuovo modo per gestire i soldi, informarsi su investimenti, corsi, progetti esteri, copiare le strategie di chi ha già fatto il salto che sognate.

Pesci: sogni sì, ma con agenda in mano

Nei Pesci Giove è di casa, ma il transito in Leone vi chiede di portare a terra l’ispirazione. Il 10 agosto la fortuna premia ogni gesto di organizzazione: una nuova routine, un calendario realistico, un no detto a ciò che vi fa perdere tempo. Quando siete coerenti giorno dopo giorno, le coincidenze "magiche" si moltiplicano.

Come agganciarvi all’onda del 10 agosto, qualunque sia il vostro segno

Anche se il vostro segno non rientra nel quartetto protagonista, lunedì 10 agosto resta una giornata potente per lavorare su abbondanza e fortuna. Tra San Lorenzo, Giove in Leone e il Portale del Leone ancora attivo, il cielo invita tutte a smettere di delegare al caso e a dichiarare apertamente cosa vogliono ricevere.

Scrivete su un foglio un’intenzione precisa legata all’abbondanza (denaro, tempo, amore, salute) e firmatela.

Compiete entro la fine della giornata un’azione concreta coerente con quella frase, anche piccola.

La sera, guardando il cielo, ringraziate mentalmente per qualcosa che avete già ricevuto quest’anno.

L’unico vero errore, con un cielo così carico, sarebbe restare ferme a osservare. Che siate Cancro, Leone, Sagittario, Pesci o di un altro segno, la fortuna del 10 agosto 2026 non chiede perfezione, ma presenza: un sì chiaro, un gesto coraggioso, un piccolo spazio libero in cui l’abbondanza possa finalmente entrare.