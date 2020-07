Andare in vacanza da un punto di vista psicologico può rappresentare un momento di svolta per la nostra vita. Vi spieghiamo perché.

Andare in vacanza oltre ai benefici che tutti conosciamo permette anche di dare un giro di vite alle nostre vite, rendendole più vicine a quello che desideriamo.

I giorni al mare, in montagna o in nuove città sono tanto desiderati perché permettono di staccare davvero la spina dal lavoro e dai doveri.

Grazie al cambio di routine e di ambiente, infatti, in vacanza si innescano dei meccanismi nuovi che possono modificare noi e gli aspetti della nostra vita che non ci piacciono.

Ecco dunque perché dovremmo sfruttare il periodo di vacanza per cambiare quello che non ci piace delle nostre vite.

Perché andare in vacanza ci aiuta a migliorare la nostra vita

Riusciamo a capire cosa ci piace e cosa no

La prima cosa da fare è capire cosa ci fa stare bene della nostra vita e cosa no.

In vacanza è molto più facile tirare le somme: ci fa stare bene quello che ci manca e non sopportiamo quelle cose che notiamo migliori e diverse nella nuova realtà.

Ad esempio potremmo notare che preferiremmo vivere in un piccolo paese piuttosto che in una grande città.

Oppure che dormiamo molto meglio se rimane la finestra aperta. O ancora che quei 30 minuti di lettura post pranzo ci aiutano a sentirci più rilassati.

Prendete appunti e portateli con voi nel ritorno a casa.

È più facile assumere nuove abitudini

Se notate che il caffè al bar ogni mattina è un piacere che vi piace vivere, perché non farlo anche a casa?

In vacanza ci concediamo piaceri nuovi che una volta tornati a casa eliminiamo automaticamente, come se non potessimo concederceli.

Provate a mantenere qualcosa anche di piccolo: assumerete nuove abitudini che vi faranno stare bene anche nella vostra realtà.

Abbiamo tempo per imparare cose nuove

Una regola fondamentale per vivere una vacanza che cambierà la nostra vita è imparare cose nuove che possano arricchirci.

Ad esempio potremmo imparare un nuovo sport che poi continueremo anche a casa.

Oppure potremmo creare nuove amicizie che ci impegneremo a mantenere anche una volta conclusa la vacanza.

O ancora potremmo iniziare una nuova alimentazione da proseguire anche a casa.

Basterà poco per dare una svolta decisiva.