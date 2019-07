A caccia del pezzo perfetto? Ecco i 15 must have di stagione da comprare sul sito spagnolo!



Li avete attesi trepidanti per mesi, a caccia dell'offerta e della promozione speciale, ma quando si tratta di mettersi "all'opera", vi prende il panico e non sapete come orientarvi?

Tranquille, capita a molti: i saldi sono l'occasioen giusta per fare shopping risparmiando ma non sempre troviamo i pezzi giusti per il nostri guardaroba.

Soprattutto se il brand in questione è uno dei colossi del low cost come Zara! Complici l'offerta ricchissima e le orde di shopaholic impazzite che invadono i negozi, l'operazione "saldi estivi" può rivelarsi più complicata del previsto!

Per ovviare a questi impasse, noi di Grazia.it abbiamo deciso di prepararvi una piccola e mirata selezione di 15 pezzi must have di Zara da comprare al volo (anche comodamente online).

Abbiamo scelto, infatti, alcuni capi e accessori assolutamente da non perdere, in linea con i principali trend di stagione.

C'è un po' di tutto, per accontentare tutti gli stili: il blazer fucsia statement, perfetto da indossare con i jeans ma anche come giacca per una cerimonia. C'è il pantalone ampio a vita alta per l'ufficio e il bermuda strutturato da fashion addicted.

Oppure il top arricciato dal mood romantico o la gonna in satin, tormetone dell'estate 2019!

Per il fronte accessori non mancano i sandali minimal rigorosamente bianchi (un must assoluto!) e la piccola minaudiere da sera!

Insomma, siete pronte? Ecco i nostri 15 Zara key-pieces di stagione da comprare con i saldi!





Camicia cropped a pois (ora a 30 euro circa).

Credits: zara.com





Orecchini pendenti

Credits: zara.com





Pantaloni ampi con cintura in vita (circa 29 euro).

Credits: zara.com





Abito con stampa floreale in black & white (circa 30 euro).

Credits: zara.com

Gonna longuette in satin (circa 18 euro).

Credits: zara.com





Jumpsuit fluida con bottoni (circa 30 euro).

Credits: zara.com





Cintura in tessuto con fibbia in plexi (circa 13 euro).

Credits: zara.com





Top in pizzo bicolor (circa 20 euro).

Credits: zara.com





Collana con perline colorate e conchiglie (circa 10 euro).

Credits: zara.com





Sandali in pelle con listini (corca 40 euro).

Credits: zara.com

Blazer fucsia con maniche arrotolate (circa 40 euro).

Credits: zara.com





Piccola borsa minaudiere con tracolla (circa 23 euro).

Credits: zara.com





Bermuda strutturati (circa 20 euro).

Credits: zara.com





Top floreale arricciato con spalle scese (circa 30 euro).

Credits: zara.com





Borsa a tracolla in ecopelle scamosciata (circa 20 euro).

Credits: zara.com