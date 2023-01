Le anteprime fashion più cool di H&M, Zara e Mango su cui mettere gli occhi? Ne abbiamo selezionate 15 che vi faranno venire un'improvvisa voglia di fare shopping!

Non c'è nulla di meglio di un po' di sano shopping per iniziare l'anno nuovo con il buonumore di cui abbiamo sempre un gran bisogno e naturalmente con uno stile pazzesco!

Per ottenere dei look favolosi senza esaurire tutto il budget mensile a disposizione, i 3 brand su cui puntare a occhi chiusi sono sempre loro: H&M, Zara e Mango, i colossi indiscussi del fast fashion, sempre pronti a tentarci con le loro proposte cool ma al tempo stesso "affordable".

La scelta è davvero troppo ampia e non riuscite mai a decidervi? Tranquille perchè abbiamo esplorato la mole pressoché infinita di proposte delle new collections e selezionato per voi solo 15 capi a cui vi suggeriamo di dare un'occhiata perchè potrebbero rivelarsi degli alleati vincenti nei mesi a venire.

5 must have della nuova collezione di H&M

Tra le nuove proposte del marchio svedese abbiamo puntato su alcuni pezzi versatili e facili facili. A cominciare dal cappotto doppiopetto color giallo pastello del peso ideale per affrontare il passaggio dall'inverno alla primavera. Perfetto con un body in maglia a coste, dei pantaloni avorio con le pinces e un cardigan preppy in stile collage. Preferite puntare su un bel vestito? Questo midi dress con fiocco in vita, oltre ad essere un modello passe-partout, è declinato su una stampa stupenda: da avere!

Body in maglia a coste H&M

Credits: hm.com

Cardigan preppy H&M

Credits: hm.com

Pantaloni con pinces H&M

Credits: hm.com

Cappotto doppiopetto H&M

Credits: hm.com

Vestito midi a fantasia H&M

Credits: hm.com

5 must have della nuova collezione di Zara

Anche Zara non è da meno in fatto di "new in" da aggiungere subito in wish list. Inutile dire che vorremmo tutto ma ci limiteremo a suggerirvi 5 pezzi jolly da sfruttare sin da ora. Come ad esempio il minidress in maglia bicolor, bellissimo sia con degli stivali al ginocchio (o dei cuissardes, perchè no!), sia con delle ballerine o dei mocassini in pelle per indossarlo anche in ufficio senza problemi. Parlando di maglieria non possiamo non segnalarvi il pullover crop in lana lavorata nella deliziosa nuance verde menta o il dolcevita rosa baby da indossare anche su un semplicissimo paio di jeans. Cercate qualcosa di più elegante? La camicia celeste con volant è il capo chic che fa per voi e si abbina davvero con tutto!

Minidress bicolor in maglia ZARA

Credits: zara.com

Pullover crop lavorato ZARA

Credits: zara.com

Camicia azzurra con volant ZARA

Credits: zara.com

Maglia rosa dolcevita ZARA

Credits: zara.com

Jeans super skinny ZARA

Credits: zara.com

5 must have della nuova collezione di Mango

Last but not least, ecco la nostra selezione dei capi che ci sono piaciuti di più tra le tantissime proposte cool di Mango. Tipo questo abito rosso dalla fantasia paisley che ci ha colpito e affondato al primo sguardo! Bellissima anche la maglia in lurex, da abbinare a una pencil skirt in similpelle e delle pumps con tacco. Un'altra tendenza per i prossimi mesi che non possiamo e non vogliamo ignorare è il total denim, of course: un gilet con bottoni metallizzati e un paio di jeans wide leg ci sembrano la soluzione perfetta per cavalcare il trend alla perfezione, non trovate?

Abito asimmetrico stampa paisley MANGO

Credits: shop.mango.com

Maglia in lurex MANGO

Credits: shop.mango.com

Pencil skirt in similpelle MANGO

Credits: shop.mango.com

Gilet in denim MANGO

Credits: shop.mango.com

Jeans wide leg MANGO

Credits: shop.mango.com