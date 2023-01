Quando inizia una "new season", non c'è nulla di meglio di un po' di sano shopping per sperimentare nuovi look favolosi. Con questi vestiti di Zara i prossimi mesi dell'anno saranno stilosissimi, credete a noi!

Anche se l'inverno ci sembra ancora lunghissimo (e in effetti lo è, non vi mentiremo), la voglia di sbirciare tra le nuove collezioni moda e farsi un'idea di cosa indosseremo nei prossimi mesi è sempre ai massimi livelli, non è vero?

Ebbene, Zara, il colosso spagnolo del fast fashion, ci dà una mano con la sezione "new collection", piena zeppa di nuovi arrivi cool che ci fanno venire sempre una pazza pazza voglia di collezionarli tutti. Ma calma, vogliamo procedere con ordine e non farci prendere dallo shopping compulsivo. Per questo oggi ci siamo focalizzate su abiti e abitini, selezionando per voi 10 modelli + 1 che, a parer nostro, vi converrebbe prendere in considerazione per poter costruire tanti tantissimi look favolosi da qui alla primavera e oltre.

No, non parliamo di vestiti qualsiasi ma di varianti perfettamente in linea con i trend della spring summer 2023. Qualche esempio? Il mini abito satin che vi farà fare un figurone sia con i collant spessi (anche adesso), che a gamba nuda (non appena le temperature lo consentiranno). O l'immancabile knit dress, magari declinato su una stampa a righe per un tocco à la marinière davvero irresistibile.

Dall'abito in velluto nero super chic con cintura incorporata, al midi dress animalier, altro pattern most wanted della prossima stagione calda. E ancora lo strapless dress in similpelle audace al punto giusto o l'abito lungo, molto castigato sul davanti ma con maxi oblò sexy sulla schiena, perfetto anche per le serate più glamour.

Insomma abbiamo raccolto qui i nostri preferiti: fatevi sotto!

Minidress satinato con fiori stampati ZARA

Credits: zara.com

Abito midi in tulle con ricami di paillettes ZARA

Credits: zara.com

Abito lungo in maglia a righe ZARA

Credits: zara.com

Vestito lingerie con spacco ZARA

Credits: zara.com

Abito corto con arricciatura ZARA

Credits: zara.com

Minidress in velluto con cintura ZARA

Credits: zara.com

Longdress in seta con schiena scoperta ZARA

Credits: zara.com

Abito midi stampa animalier ZARA

Credits: zara.com

Abito incrociato con frange sul fondo ZARA

Credits: zara.com

Vestito midi effetto pelle senza spalline ZARA

Credits: zara.com

Abito midi in tulle stampato ZARA

Credits: zara.com