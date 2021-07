Dai bikini, indispensabili sulla spiaggia, ad abitini e sandali da sfoggiare anche al calar del sole: ecco i must have che non possono mancare nella valigia per un fine settimana al mare.

L’abbiamo sognata, l’abbiamo desiderata e adesso che l’estate è finalmente arrivata, in attesa delle tanto agognate ferie, possiamo programmare i primi weekend al mare.

Bagni in acque cristalline, relax sotto l’ombrellone, aperitivi al tramonto, cenette vista mare: chi è che non vede l’ora di godersi tutto questo! Prima però c’è un ultimo sforzo da fare: preparare i bagagli e assicurarsi di infilare in valigia tutto ciò che serve per viversi a pieno un fine settimana in spiaggia libere da qualsiasi pensiero.

Cosa non può mancare nella valigia per il mare? Di sicuro portare con sé tutto l’armadio non è buona idea! Per non ritrovarsi all’ultimo minuto in preda al panico, perché non fare una bella lista delle cose da portare e affrontare senza stress anche il fatidico momento dei bagagli?

Maxi dress colorati e caftani dai tessuti leggeri possono rivelarsi la migliore divisa per la spiaggia. Meritano di venire con voi, anche un costume intero e un bikini, insieme a ciabattine, pareo, borsa e cappello in paglia, freschi shorts, un top in crochet e ovviamente un paio di occhiali da sole.

E non vorrete mica dimenticare qualche capo o accessorio per la sera! Una gonna in satin dai colori vivaci, da indossare con top monospalla e sandaletti flat; e uno slip dress dalle romantiche stampe floreali sono un’ottima opzione sia a cena che dopo cena.

Per completare invece ogni mise, basta giusto qualche bijoux e una pratica borsa a mano in formato mini, che tra l'altro occupa anche poco spazio in valigia.

Se avete bisogno di un po’ di ispirazione, ecco una carrellata di pezzi, perfetti per un weekend al mare, che abbiamo selezionato proprio per voi!

OYSHO Caftano lungo ricamato con maniche a tre quarti

ISOLE E VULCANI Costume intero in cotone e elastan con fiocchi sulle spalline

RED VALENTINO Cappello da pescatore in paglia

MANGO Crop top in crochet con le margherite

TOMMY HILFIGER Shorts di jeans con l’orlo sfilacciato

LANAPO Ciabattine in satin rosa con profili rosso ciliegia

CALZEDONIA Triangolo con volant a stampa botanica e brasiliana coordinata

MI ALMA Borsa a spalla in paglia con cinghie regolabili

ATTIC AND BARN Maxi dress in seta effetto degradé

TOD’S Occhiali da sole in acetato con top bar in metallo

LOS TRAPITOS AL SOL Pareo a righe multicolor con frange di cotone

& OTHER STORIES Top nero monospalla

RUE DES MILLE Girocollo con charm con le conchiglie, della capsule collection disegnata in collaborazione con Alessandro Enriquez

SANDRO PARIS Gonna lunga in seta dal taglio svasato

JIMMY CHOO Sandali rasoterra con le nappine colorate

REFORMATION Abito midi a fiori con le spalline sottili

HALÌTE Mini bag in satin con lacci in seta e perle di fiume

Abito a balze dell'esclusiva capsule collection NUVOLA realizzata da Beatrice .b con Albini Donna

IZMEE Borraccia termica in acciaio



