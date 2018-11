Lo show più sexy dell'anno si è svolto l'8 novembre a New York, ecco 10 outfit assolutamente da ricordare!



Attente a definirla semplicemente una "sfilata": il Fashion Show di Victoria's Secrets è uno degli eventi più attesi, chiacchierati e sexy dell'anno!

Sarà per la presenza di una vera pletora di super model (da Gisele a Laetitia Casta, tutti i nomi "top" hanno calcato almeno una volta questa passerella), sarà per la presenza di celeb e star in front row da far invidia a un red carpet hollywoodiano o ancora per le performance live di nomi favolosi come Lady Gaga, Katy Perry e The Weeknd, ma è davvero impossibile non rimanere abbagliati da questo spettacolo grandioso!

Per il 2018 lo "show degli Angeli" è volato a New York: la location accanto all'Hudson River ha ospitato la mega sfilata in cui è stata presentata la nuova collezione di lingerie (con una speciale capsule disegnata dalla stilista Mary Katrantzou), indossata da una sfilza di "semi dee" dalle imponenti e coloratissime ali.

Sulla catwalk la "veterana" Adriana Lima, le sorelle Gigi e Bella Hadid, le neo mamme Behati Prinsloo e Candice Swanepoel, Winnie Harlow, Sara Sampaio, solo per snocciolare qualche nome "en passant".

Oltre 90 i look indossati, tra cui il meraviglioso Fantasy Bra, reggiseno "esagerato" disegnato e realizzato in esclusiva da Atelier Swarovski, utilizzando più di 2.100 diamanti creati in laboratorio e topazi, che quest'anno è stato indossato da Elsa Hosk.

In attesa che lo show vada in onda - si parla di dicembre - scoprite 10 look davvero "wow" del Victoria's Secrets Fashion Show 2018.





Il "check" è una delle grandi tendenze degli utlimi anni, come dimostra la spendida Gigi Hadid.





Elsa Hosk con il leggendario "Fantasy Bra" che per questa edizione è stato disegnato e realizzato in esclusiva da Atelier Swarovski con più di 2.100 diamanti creati in laboratorio e topazi.





La neo mamma Candice Swanepoel è tornata sulla passerella dopo la nascita del secondo figlio in forma strepitosa!





La "veterana" Adriana Lima, dopo 20 anni di "onorata carriera" di angelo, ha detto "goodbye"! Questo è stato l'ultimo show "con le ali" per lei. In compenso il suo "saluto" con tanto di "luna" rimarrà memorabile.





Romee Strijd ha indossato un look Swarovski stre-pi-to-so. La top model ha illuminato la passerella durante il momento “Celestial Angel”, trasformandosi in una stella luminosa grazie a più di 125.000 cristalli Swarovski.





Attitude "sport" per Bella Hadid che ha sfoggiato un fisico pazzesco durante l'esibizione della cantante Rita Ora, tra i "top artist" dello show.





Kendall Jenner in versione "celestiale" con completino e "coprispalle" (vi ricordate i coprispalle, è dai primi Duemila che non li vedevamo) super interamente ricamato!





La modella Devon Windsor (con Shawne Mendes) indossa una delle creazioni disegnate per l'occasione dalla stilista Mary Katranytzou.





La cantante Halsey, che si è esibita durante la sfilata, ha indossato un look "angelico" che ci ha subito fatto innamorare: la gonna di piume con spacco è pazzesca, così come le sopracciglia!





Altro che la "solita stampa scozzese" delle gonne della nonna: il look di Sara Sampaio è super sexy! Quasi quasi questo Natale...