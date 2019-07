Non uno, non due, bensì 15 vestiti belli e seducenti (e rigorosamente scollati sulla schiena). Scegliete il vostro.

Certi trend nascono dalle passerelle, altri dai social media, altri ancora dalla strada ma talvolta malgrado sia patinato e "inarrivabile", a dettare legge è lo scintillante red carpet.

Eh sì, le star questa volta ci hanno messo lo zampino e con le loro scelte in fatto di abiti ci hanno fatto venire una pazza voglia di indossarne uno che abbia il dettaglio più glam e sensuale che ci sia: la schiena scoperta.

Vi ricordate quanto ci era piaciuto l’abito semplice e sexy indossato da Irina Shayk agli Oscar con focus sulla schiena e dettaglio con frange gold di Burberry? Bene, era solo l’inizio!





(Credits: Instagram) Irina Shayk

L’apice della schiena scoperta è stato raggiunto con Hailey Bieber che durante il Met Gala ha osato con un abito rosa confetto di Alexander Wang scollato fino al limite, con tanto di tanga logo a vista!





(Credits: Instagram) Hailey Bieber

Super sexy ma insolitamente più "casta"è stata Emily Ratajkowski, che per partecipare al The Tonight Show di Jimmy Fallon ha optato per uno knit dress con scollo profondo dello stilista australiano Dion Lee.







(Credits: Instagram) Emily Ratajkowski

Scommettiamo che a questo punto anche voi non vedete l’ora di mettere in mostra la schiena?

Allora qui troverete senz'altro il vostro prossimo acquisto must tra 15 abiti favolosi super low back. #Sexyback





(Credits: Dondup)

Il peplo color baby blue di Dondup ha una scollatura semi profonda che lo rende portabile anche di giorno. Bellissimo. #Lowbackpeplum

(Credits: Net-a-Porter)

L'abito di Esteban Cortazar è in arancio scuro con spaline incrociate a contrasto e scollatura ampia ripiegata. So sexy! #Orangelowback

(Credits: For Love & Lemons)

Romantico ed eccentrico, l'abito di For Love & Lemons ha maxi spalline a sbuffo e scollatura sulla schiena con intreccio. #Romanticlowback

(Credits: H&M)

Lo slip dress è un must per quest'estate e con lo scollo sulla schiena come questo di H&M è ancora più cool! #Lowbackslipdress

(Credits: Imperial)

Voglia d'estate e di colori? Scegliete il maxi abito stampato di Imperial con spalline intrecciate e schiena a vista! #Printedlowback

(Credits: Net-a-Porter)

Per una serata da mille e una notte scegliete il tubino paillettato verde di Jason Wu, con sottilissime spalline incrociate e dettaglio gioiello sulla schiena. #Sequinlowback

(Credits: Jonathan Simkhai)

L'abito silver dello stilista Jonathan Simkhai è da Oscar, non a caso il brand ha vestito tutte le star più famose. #Lowbackgown

(Credits: Mango)

La stampa a piccoli fiorellini, il maxi fiocco e la gonna ampia rendono questo abito lungo in cotone di Mango molto country chic. #Flowerlowback

(Credits: Revolve)

La capsule di abiti realizzati da Michael Costello per l'e-commerce Revolve è davvero mozzafiato. Come questo slip dress nude con scollatura ripiegata sulla schiena molto profonda, per fare colpo al primo appuntamento. #Sexylowback

(Credits: Matches Fashion)

Questo abito di Sara Battaglia color rosa bon bon è delizioso grazie al mega fiocco sulla schiena che accentua il focus sulle spalle. #Pinklowback

(Credits: Mytheresa)

Il mini vestitino velvet di Self Portrait ha spalline bardot che creano un gioco particolare sulla schiena. #Velvetlowback

(Credits: Stella McCartney)

L'abito con scollo all'americana di Stella McCartney è perfetto anche per le spose, non a caso ricorda moltissimo il secondo modello che indossò Meghan Markle durante il ricevimento del suo royal wedding. Vi ricordate? #Bridallowback

(Credits: & Other Stories)

Altro slip dress, altra corsa. Se cercate un vestitino semplice e femminile, scegliete questo di & Other Stories. #Slipdresslowback

(Credits: Trussardi)

Red passion per Trussardi che propone un lungo abito rosso con incrocio sulla schiena. Per una serata da ricordare. #Redlowback

(Credits: Zara)

Per finire in bellezza, vi proponiamo l'abito con stampa hawaiana di Zara, perfetto per un aperitivo in spiaggia. #Hawaianprintlowback