Un solo pezzo che risolve il look: il maxi dress non può assolutamente mancare nel guardaroba di stagione. Ecco come abbinarlo con stile 24 ore su 24.



Arriva la primavera e puntualmente aumenta il desiderio di sfoggiare nuovi leggerissimi maxi dress, quei vestiti lunghi e svolazzanti che già da qualche settimana affollano gli scaffali dei negozi e che sono pronti a fare capolino anche nella nostra cabina armadio.

Capo passepartout da sfoggiare h24, i maxi dress sono un vero asso nella manica per creare look curati, raffinati e iper femminili, ma vanno abbinati come si deve se si vuole sfruttare appieno tutto il loro potenziale.

Con che scarpe metterli? Di giorno con sneakers e ciabattine flat, di sera con sandali minimal, décolleté o mules preziosi: se avete ancora dubbi sulla loro versatilità, vi ricrederete perché combinazioni da provare sono praticamente infinite e siamo certe che una volta trovato l’abbinamento che fa per voi non riuscirete più toglierveli di dosso.

Su cosa investire questa primavera-estate? Su vestiti lunghi dalle romantiche fantasie floreali, che vi accompagneranno in occasione di matrimoni e cerimonie eleganti; su modelli in cotone bianco, un grande must da infilare nella valigia delle vacanze; su chemisier impalpabili, che saranno la vostra uniforme dall’ufficio al tempo libero…avete carta bianca!

Se poi siete in cerca di nuovi spunti su come indossarli con stile, ecco qualche idea look da cui lasciarvi ispirare.





Vestito lungo a stampa floreale e sandali minimal





Maxi dress in seta a stampa floreale LES REVERIES + Clutch con nodo con tracolla a catena BOTTEGA VENETA + Sandali minimal con taccio medio ZARA +

Credits: modaoperandi.com / farfetch.com / zara.com





Vestito lungo bianco e ciabattine flat





Abito bianco stile impero con pappine DONDUP + Borsa tonda a tracolla in bambù MANGO + Ciabattine flat in pelle e suede EMME PARSONS

Credits: dondup.com / shop.mango.com / matchesfashion.com





Vestito lungo stampato e sabot





Abito lungo a stampa geometrica LA DOUBLE J + Borsa in formato mini da portare a mano o a tracolla PRADA + Mules in suede con tacco scultura JACQUEMUS

Credits: farfetch.com / farfetch.com/ mytheresa.com







Vestito lungo chemisier e sneakers





Chemisier bianco lungo fino ai piedi VALENTINO + Borsa a tracolla color block DANSE LENTE + Sneakers in pelle beige TIMBERLAND

Credits: netaporter.com / modaoperandi.com / timberland.it





Vestito lungo elegante e sandali con il tacco





Maxi dress rosso con vita arricciata IMPERIAL + Borsa a sacchetto nera con pappine HUNTING SEASON + Sandali con tacco largo in pelle metallizzata AQUAZZURA

Credits: imperialfashion.com/ farfetch..com / mytheresa.com