Fuori le gambe! Ecco i vestiti corti da indossare per tutta la bella stagione
Con l’arrivo della primavera, cresce la voglia di alleggerire il guardaroba e riscoprire capi versatili, facili da stratificare e perfetti da indossare già adesso, senza aspettare il caldo pieno.
Perché sì, i vestiti corti non sono più relegati alle vacanze o alle giornate afose: oggi si portano anche in città, giocando con blazer, trench leggeri, cardigan morbidi e stivali o slingback.
Il segreto sta tutto negli abbinamenti e nella capacità di adattarli alle temperature ancora variabili della mezza stagione.
E allora perché limitarsi? I mini dress sono tra quei pochi capi capaci di accompagnarci dal giorno alla sera con estrema facilità.
Di giorno potete abbinarli con sneakers essenziali o ballerine, magari con un trench oversize sulle spalle; di sera invece potete optare per un paio di décolleté o stivali al ginocchio e accessori più decisi.
Mini dress : su quale modelli puntare?
Tra i modelli su cui puntare ora, i vestiti corti in raso e maglia leggera sono ideali per questo periodo: aggiungono texture al look e si prestano benissimo al layering. Basta abbinarli a una giacca strutturata o a un cappotto leggero per renderli subito primaverili ma ancora adatti alle temperature di marzo.
Se invece l’obiettivo è dare una scossa al guardaroba dopo i mesi invernali, via libera alle stampe: fiori (ovviamente), ma anche motivi grafici, righe e pattern multicolor che aggiungono carattere anche ai look più semplici. Perfetti con giacche maschili e anfibi per un contrasto cool.
Infine, non mancano i modelli più eleganti, perfetti anche per la sera o per le prime occasioni speciali della stagione: mini dress dalle linee pulite, in tessuti satinati o con dettagli gioiello discreti, da abbinare a blazer sartoriali e accessori minimal.
In questa selezione trovate i modelli da acquistare ora e indossare per tutta la primavera (e oltre): versatili, attuali e pronti a diventare i veri protagonisti dei vostri look di stagione.
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