Dai modelli romantici e sartoriali alle versioni in denim: ecco i vestiti corti perfetti per la mezza stagione (da portare subito, anche con layering furbo)

Con l’arrivo della primavera, cresce la voglia di alleggerire il guardaroba e riscoprire capi versatili, facili da stratificare e perfetti da indossare già adesso, senza aspettare il caldo pieno.

Perché sì, i vestiti corti non sono più relegati alle vacanze o alle giornate afose: oggi si portano anche in città, giocando con blazer, trench leggeri, cardigan morbidi e stivali o slingback.

Il segreto sta tutto negli abbinamenti e nella capacità di adattarli alle temperature ancora variabili della mezza stagione.

E allora perché limitarsi? I mini dress sono tra quei pochi capi capaci di accompagnarci dal giorno alla sera con estrema facilità.

Di giorno potete abbinarli con sneakers essenziali o ballerine, magari con un trench oversize sulle spalle; di sera invece potete optare per un paio di décolleté o stivali al ginocchio e accessori più decisi.

Mini dress : su quale modelli puntare?

Tra i modelli su cui puntare ora, i vestiti corti in raso e maglia leggera sono ideali per questo periodo: aggiungono texture al look e si prestano benissimo al layering. Basta abbinarli a una giacca strutturata o a un cappotto leggero per renderli subito primaverili ma ancora adatti alle temperature di marzo.

Se invece l’obiettivo è dare una scossa al guardaroba dopo i mesi invernali, via libera alle stampe: fiori (ovviamente), ma anche motivi grafici, righe e pattern multicolor che aggiungono carattere anche ai look più semplici. Perfetti con giacche maschili e anfibi per un contrasto cool.

Infine, non mancano i modelli più eleganti, perfetti anche per la sera o per le prime occasioni speciali della stagione: mini dress dalle linee pulite, in tessuti satinati o con dettagli gioiello discreti, da abbinare a blazer sartoriali e accessori minimal.

In questa selezione trovate i modelli da acquistare ora e indossare per tutta la primavera (e oltre): versatili, attuali e pronti a diventare i veri protagonisti dei vostri look di stagione.

&OTHER STORIES

Credits: stories.com

BA&SH

Credits: ba-sh.com

MANGO

Credits: mango.com

ZARA

Credits: zara.com

PINKO

Credits: pinko.com

H&M

Credits: hm.com

MIU MIU

Credits: miumiu.com

PULL & BEAR

Credits: pullandbear.com

DESIGUAL

Credits: desigual.com

GANNI

Credits: ganni.com

LES FILLES D'EVA

Credits: Courtesy of Press Office

TWINSET

Credits: twinset.com

MAGDA BUTRYM

Credits: magdabutrym.com

MAJE

Credits: maje.com

ZIMMERMANN

Credits: zimmermann.com