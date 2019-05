Cosa c'è di meglio che avvolgersi in un impalpabile abito a portafoglio? Scoprite i più belli del momento!



Quando la nostra corsa da fashioniste ci porta a inseguire trend troppo bizzarri e capi poco mettibili, sentiamo il bisogno di fermarci un attimo a pensare a ritrovare quel gusto classico e timeless che non ci potrà mai tradire. #Backtobasics

Riscopriamo quindi i capi intramontabili, quelli che vanno aldilà di ogni trend e moda passeggera e su cui poter contare sempre nelle occasioni importanti.

Uno di questi è l’abito a portafoglio, chiamato anche wrap dress: un modello tanto semplice quanto universale, in grado, per la sua versatilità e capacità di stringersi e allentarsi, di accompagnare la donna in ogni fase della vita.

Per questo è uno dei modelli preferiti dalle mom to be, perfetto anche per una laurea, un colloquio di lavoro, un primo appuntamento, insomma per le occasioni nelle quali sbagliare is not an option!!!

L’abito a portafoglio è l’unico ad avere la capacità di essere sobrio ma femminile allo stesso tempo.

Per tutti questi motivi, abbiamo raccolto nella nostra gallery i più bei wrap dress del momento, proposte perfette di cui non potrete fare a meno di innamorarvi.

(Credits: Diane Von Fustemberg)

Diane Von Fustemberg è la regina indiscussa degli abiti a portafoglio poiché è stata lei a crearli per prima più di 40 anni fa. I suoi wrap dress sono stati indossati da tutte le dive e regine di stile del mondo. Se anche voi non vedete l'ora di indossare un iconico wrap dress di DVF, non vi resta che scegliere la stampa e lunghezza adatta a voi. Che ne dite di questo modello con stampa geometrica verde, blu e bianca? #DVFwrapdress

(Credits: Attico)

Anche il brand Attico ha fatto dell'abito a portafoglio una delle sue signature. Qui un modello decisamente anni 80 con stampa accesa. #Signaturewrapdress

(Credits: Equipment)

Rosso che più rosso non si può: la proposta di Equipment è maxi. #Maxiwrapdress

(Credits: Ganni)

Per un'occasione importante, scegliete l'abito a portafoglio con paillettes di Ganni, sarete stellari. #Sequinwrapdress

(Credits: Kocca)

Come non amare i pois? Anche quest'estate saranno un tormentone. Qui sulla sottoveste a portafoglio di Kocca. #Polkadotwrapdress

(Credits: Mango)

Per essere impeccabili tutto il giorno, scegliete questo abito di Mango color ciliegia con colletto. #Cherrywrapdress

(Credits: Farfetch)

L'abitino di Reformation è in lilla (uno dei colori must dell'estate) con mini fiorellini bianchi molto cute. #Cutewrapdress

(Credits: Net-a-Porter)

Anche il marchio Retrofête ha puntato molto sul modello a portafoglio, una hit immancabile delle sue collezioni. Comun denominatore: colore e tante paillettes luccicanti. Irresistibili. #Brightwrapdress

(Credits: Matches Fashion)

Rhode Resort propone un abito con una stampa meravigliosa che sprizza estate da tutti i pori. #Floralwrapdress

(Credits: Silvian Heach)

Il mini abito di Silvian Heach ha paillettes arcobaleno ed è avvolto da un nastro nero in vita. #Rainbowwrapdress

(Credits: & Other Stories)

Nel dubbio... pois! Qui mini bianchi su fondo ceruleo di & Other Stories. Magnifique! #Romanticwrapdress

(Credits: Zara)

Maxi pois e maniche a sbuffo per l'abito midi di Zara, da vera lady. #Poiswrapdress

(Credits: Zimmermann)

L'abito di Zimmermann è in seta color burgundy. #Silkwrapdress