Il nero non passa mai, neanche in primavera. Ecco come indossarlo, per renderlo più "leggero"



Lo dicono in molti: il nero non è un semplice colore. Vestirsi di nero non è scegliere una tonalità ma un modo di essere, uno stile preciso. Stile che però, quando arriva la primavera e l'estate, soprattutto, può sembrare fuori luogo. Premesso che non è assolutamente così, è normale pensare che il nero non sia adatto ai mesi più assolati, quando a farla da padrone sono i colori vivaci e il bianco.

Rendere però un look total black perfettamente in sintonia con la stagionalità è più facile di quanto si possa pensare. Scegliendo i materiali giusti, le lavorazioni, i volumi e gli abbinamenti adatti.



Se l'avvicinarsi dell'estate, da amanti del nero, vi fa un po' preoccupare, ecco alcune proposte di look da copiare per sentirvi adatte a qualsiasi occasione.



Dall'ufficio alle cerimonie (sì, in nero a un matrimonio diciamo che si può fare), non rinunciate allo stile che più vi rappresenta. Stile, e non un semplice colore, giusto?











PER CHI SEGUE I TREND



Il pezzo dell'estate? I biker pants, ovvero i pantaciclista. Da indossare la sera, con balzer e sandalo gladiator con tacco.

Nella foto: MUGLER, giacca e pantalone corto. Credits: Net-a-Porter.com









IN UFFICIO

Il total black per le giornate in ufficio è facilissimo. Pantalone e top neri e un blazer con trama grigia per dare un tocco di leggerezza all'insieme.

Nella foto: total look H&M













ROMANTICO ESTIVO

Un look che sa subito di estate, anche se completamente nero. Basta un abito plissettato, svolazzante, con un sandalo nudo.

Nella foto: &OTHER STORIES, abito lungo in crepe con nappine. Credits: Stories.com





CASUAL-STREET

Se il chiodo è il vostro migliore amico, indossatelo con un abitino corto e leggero. E con un paio di sneakers.

Nella foto: VELVET, abito corto in satin. Credits: Net-a-Porter.com









A NOZZE

Vestirsi di nero a un matrimonio non è previsto dal galateo. Ma si può bypassare il diktat scegliendo un abito non rigoroso, e abbinandolo a un tocco di colore.

Nella foto: MARA HOFFMAN, abito midi con scollo a V profondo. Credits: Brownsfashion.com









FACILE, DA GIORNO

Quando il caldo aumenta non c'è niente come un minidress. Da scegliere con trama leggera, traforata.

Nella foto: MONCLER, abito in cotone traforato. Credits: Net-a-Porter.com





IN SPIAGGIA

In nero anche al mare, si può ed è davvero elegante. Basta scegliere un caftano leggero, bordato in pizzo macramè.

Nella foto: CHARO RUZ, caftano corto in cotone. Credits: Net-a-Porter.com