Spedizione Diretta e Circularity Collab: le nuove iniziative di Vestiaire Collective per promuovere l’economia circolare e spingere gli utenti ad avere un approccio alla moda più sostenibile.



Settembre, è il mese dei nuovi inizi e dei buoni propositi, ma anche quello che segna la fine delle vacanze e il triste ritorno in città. E quale miglior antidoto di una nuova sessione di shopping per combattere la sindrome da rientro e affrontare al meglio la ripresa della solita routine?

Vestiaire Collective, la piattaforma leader nella rivendita globale di articoli pre-loved, per ripartire con il piede giusto ha deciso di riservare ai suoi clienti grandi novità e ha lanciato due nuove iniziative che di certo faranno la felicità di tutti gli appassionati di moda.





Vestiaire Collective e il nuovo servizio di spedizione diretta





La prima grande novità di Vestiaire Collective è una nuova opzione di spedizione, rapida ed eco-friendly, che da un lato premia i venditori più fidati della community, dando loro la possibilità di vendere articoli che hanno un costo inferiore ai 200 € direttamente ai clienti; dall’altro garantisce agli acquirenti uno shopping più facile, veloce e conveniente.

Si tratta della Spedizione Diretta, il nuovo servizio che consente di acquistare, direttamente dai venditori più affidabili, i propri capi e accessori preferiti scegliendo tra oltre 2000 marchi selezionati, saltando le fasi di autenticazione e controllo ed evitando i costi di spedizione.

I vantaggi? Una maggiore visibilità degli articoli per chi vende, tempi di spedizione più rapidi per chi compra e soprattutto un minor impatto ambientale derivante dall’uso del corriere: le consegne infatti vengono effettuate direttamente a casa del cliente, riducendo notevolmente le emissioni di C02 che sono dannose per il pianeta.





Circularity Collab: le nuove partnership di Vestiarie Collective con oltre 2000 brand contemporanei





In un’era in cui stare al passo con i ritmi della moda è sempre più difficile e in cui il fast fashion spinge a fare acquisti impulsivi e ad acquistare capi e accessori che vengono indossati solo un paio di volte per poi essere gettati via, Vestiaire Collective continua il suo impegno nella promozione di una moda etica e più sostenibile e in concomitanza con il lancio del nuovo servizio di Spedizione Diretta, ha annunciato un’altra nuova iniziativa: le Circularity Collab, nuove inedite partnership con alcuni tra i più importanti brand contemporanei.

“Sono entusiasta di poter lanciare il nuovo servizio di Spedizione Diretta e le Circularity Collab cominciando con un gruppo eccezionale di brand francesi contemporanei. Dopo quasi 10 anni di attività, questo è il momento ideale per estendere la fiducia che abbiamo offerto ai nostri venditori più esemplari, creando una partnership con i nomi più importanti e convincere un pubblico più ampio dei benefici della moda circolare” ha affermato Fanny Moizant, co-fondatrice e Presidente di Vestiaire Collective.





L’obiettivo è un solo: sottolineare l’importanza dell’economia circolare, diffondere la cultura del second-hand e incoraggiare i consumatori ad adottare un comportamento di acquisto più sostenibile, in modo da ridurre gli sprechi e avere un occhio di riguardo per il pianeta. La vita media di un capo di abbigliamento è stimata a soli 3,3 anni ma aderendo alla moda circolare è possibile allungare la vita dei capi e ridurre il proprio impatto ambientale.

Le Circularity Collab coinvolgeranno alcuni tra i più amati marchi di moda francese come Sandro, Maje, Claudie Pierlot, Ba&sh, Amélie Pichard e MaisonCléo e per l’occasione Vestiaire Collective ha deciso di premiare sia i brand partner, che potranno godere di appositi canali di accesso sulla nuova pagina dedicata alla Spedizione Diretta e di una settimana di visibilità sull’homepage della piattaforma; sia i clienti che parteciperanno all’iniziativa, che riceveranno un buono regalo da 10 € da utilizzare per l’acquisto dei capi e degli accessori della nuova collezione.





Spedizione Diretta e Circularity Collab al via dal 4 settembre 2019









I nuovi programmi di Spedizione Diretta e le Collaborazioni Circolari hanno preso ufficialmente il via il 4 settembre. Al momento il servizio è disponibile solo per i clienti che si trovano in Europa, ma entro il 2020 sono previsti ulteriori roll-out internazionali.

Termini&Condizioni: Il buono è valido fino alle 23:59 del 16/09/2019, solo per i primi 100 clienti che effettuano un ordine sotto i 200 €. Offerta valida solo su it.vestiairecollective.com.