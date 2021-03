Valentino rende omaggio a Milano e al suo patrimonio culturale e chiude la fashion week milanese con una sfilata trasmessa in diretta dal Piccolo Teatro fondato da Giorgio Strehler.

Un gesto di sostegno per i teatri italiani che da oltre un anno, a causa della chiusura forzata imposta dall’emergenza Covid stanno vivendo un momento di grande difficoltà, ma anche un grande atto d’amore verso Milano: Pierpaolo Piccioli ha scelto uno dei luoghi simbolo della cultura del capoluogo lombardo per svelare la nuova collezione autunno-inverno 2021-2022 di Valentino.

Con uno show presentato in diretta dal Piccolo Teatro, il direttore creativo della Maison ha infatti voluto mostrare tutto il suo sostegno ai lavori dello spettacolo messi a dura prova da questa pandemia e ha voluto riaccendere i riflettori sul palcoscenico per mandare in scena la sua “Act Collection”.

Sulle note di “Nothing compares 2U”, cantata dal vivo dalla cantante Cosima, accompagnata dall'orchestra sinfonica Giuseppe Verdi, modelle e modelli con addosso le nuove creazioni dello stilista per la prossima stagione sono saliti sul palco e hanno sfilato in un teatro completamente vuoto e buio, illuminati solo da fasci di luce.

Elegante, sensuale, romantica ma anche un po’ punk: è così che Valentino immagina la donna per il prossimo autunno-inverno.

In una stagione in cui i capispalla diventano gli indiscussi protagonisti del look, Pierpaolo Piccioli propone cappe bon ton, blazer, mantelle scintillanti e cappotti super avvolgenti, da indossare con shorts cortissimi o minigonne a pieghe e da abbinare a camicie bianche con maxi colletto.

A scaldare i look invernali ci pensano anche i capi in maglia, come le maglie cut-out e i maglioni con lavorazione a coste e scollo a V e quelli dagli inserti traforati; e le felpe che diventano mini dress da portare con décolleté dal tacco altissimo.

Anche gli abiti per il giorno, come quello a pois, quello bianco con le ruches o quello nero con i fiocchi, sono cortissimi e si indossano in modo grintoso, con Combat boots al ginocchio e borse punteggiate da borchiette.

I fiori sbocciano sui cappotti corti e sugli abiti lunghi con lavorazione a rete; mentre le piume decorano sia le maglie che gli abiti da sera.

In una collezione in cui sono il bianco e il nero gli unici colori a dominare, non manca neanche qualche lampo di oro che esalta maglie, gonne svolazzanti e giacche.

Trasparenze e dettagli “vedo non vedo” rendono femminili le bluse e gli abiti da sera che grazie agli inserti in pizzo diventano ancora più sensuali.

Proprio come gli abiti in chiffon ricchi di ricami delicati, quelli di piume, quelli a rete o quelli tempestati di lustrini che si indossano indifferentemente sia con le décolleté con il tacco sia con anfibi di uso più quotidiano.