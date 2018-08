Trascorrerete le vostre vacanze a Capri? Ecco i capi e gli accessori più chic da mettere in valigia



Se come meta delle vostre vacanze avete scelto Capri, ad attendervi sull'isola più chic del Mediterraneo ci saranno naturalmente distese d'acqua cristallina, scorci suggestivi, viste mozzafiato e tramonti indimenticabili sul mare. Ma anche tanto tanto glamour.

Non a caso un'icona di stile come Jacqueline Kennedy Onassis era perdutamente innamorata di questo luogo magico e ci trascorreva molto tempo.

Che cosa mettere in valigia per un dress code sofisticato e disinvolto al tempo stesso, proprio come quello di Jackie O'?



Via libera a una serie di capi freschi e raffinati come uno chemisier a righe, un paio di capri pants bianchi (o "pinocchietti", che dir si voglia), un cappello a tesa larga in paglia e occhiali da sole cat-eye per un tocco da diva.

Senza dimenticare naturalmente una gonna a ruota con limoni stampati, in omaggio ai colori e alle fantasie da cartolina dell'isola.

Ecco i nostri consigli di shopping per un look favoloso.





Costume intero a monospalla CALZEDONIA.

Abito lungo a righe con ruches STELLA MCCARTNEY.

Cavigliera con sfere dorate NOVE25.

Borsa a mano in pelle con ricami floreali DOLCE & GABBANA.

Cappello di paglia LEONTINE VINTAGE.

Gonna a ruota con limoni GLAMOROUS.

Espadrillas in tessuto Vichy CASTAÑER.

Cropped pants bianchi ETRO.

Bracciale con charms DODO.

Occhiali da sole cat-eye ZARA.

Pantaloni a palazzo ROBERTO CAVALLI.

