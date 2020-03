La tuta elegante è un capo che non può mancare nel guardaroba più chic. Ne abbiamo selezionate 18 che vi faranno innamorare a prima vista

Se cercate un capo originale e sofisticato, allora quello che fa al caso vostro è “lei”: la jumpsuit.

La tuta elegante è diventata il passe-partout per ogni occasione richieda un dress code rigoroso e cool. E con la primavera, sboccia in tutto il suo splendore!



Smanicata o cut-out, la jumpsuit diventa ancora più di tendenza con la bella stagione. Si adatta inoltre a qualsiasi stile, da quello più “manlike” a quello ultra femminile fatto di tute in satin effetto slip dress.

Che scegliate una tuta "maschile" con corpetto doppiopetto in stile blazer oppure una di raso che strizza l’occhio ai vestiti lingerie, non importa: l’essenziale è indossare la jumpsuit che più si addice alla propria silhouette e al proprio mood.

Le declinazioni cromatiche rendono una tuta ideale per una determinata occasione: nero e rosso sono le nuance principali di outfit raffinatissimi per la sera, i colori pastello invece si addicono a occasioni daily che richiedono tanto glamour.

E per un effetto extra glam, optate per versioni “metal effect”: in lurex, glitterate, con paillette, in maglia metallica, con finish satinato… Ce ne sono tantissimi di modi per brillare di stile, letteralmente!

Le proposte sono talmente tante che è sempre più difficile scegliere la jumpsuit ideale. Non sapete su cosa orientarvi e vorreste qualche consiglio? Abbiamo selezionato per voi 18 tute meravigliose, perfette per ogni occasione richieda un look chic e di tendenza.

Troverete senz’altro quella che saprà valorizzare al meglio voi e il vostro stile. Siete pronte al colpo di fulmine?

ZARA Tuta cut-out.

Credits: Zara

LOUIS VUITTON Tuta a maniche lunghe con cintura.

Cresits: Louis Vuitton

VELVET Tuta in satin con cintura.

Credits: Mytheresa

& OTHER STORIES Tuta in satin.

Credits: & Other Stories

ROLAND MOURET Tuta con monospalla.

Credits: Net-a-Porter

PRADA Tuta con scollo a balconcino.

Credits: Mytheresa

PATRIZIA PEPE Tuta con righe in lurex.

Credits: Patrizia Pepe

OSCAR DE LA RENTA Tuta con cintura e collo à la coreana.

Credits: Net-a-Porter

MOTIVI Tuta glitterata.

Credits: Motivi

MAX MARA Tuta in georgette di seta.

Credits: Max Mara

MARIKA VERA Tuta con fiocco.

Credits: Net-a-Porter

FENDI Tuta in twill di seta.

Credits: Mytheresa

ELISABETTA FRANCHI Tuta in jersey con cintura.

Credits: Elisabetta Franchi

DIANE VON FURSTENBERG Tuta con top giacca e cintura.

Credits: Mytheresa

BALMAIN Tuta con top a gilet con bottoni.

Credits: Net-a-Porter

ATELIER EME' Tuta con inserti in pizzo e volant.

Credits: Atelier Eme'

TWINSET Tuta con inserti in pizzo.

Credits: Twinset