Il tulle diventa protagonista di gonne e vestiti per un autunno all'insegna del romanticismo: dal longdress alla midi skirt, ecco le nostre proposte di shopping

Un tempo considerato un tessuto adatto solo a red carpet e cerimonie eleganti, oggi il tulle è entrato di diritto nel guardaroba di tutti i giorni, portando una ventata di romanticismo su gonne e abiti di ogni tipo.

Ma anche regalandogli un pizzico di sensualità vista la consistenza impalpabile e le trasparenze audaci che caratterizzano la sua texture.

Se vi sembra un filo eccessivo sui vostri look, non temete: sdrammatizzandolo, magari con un giubbino in pelle o con un paio di sneakers, sarà il vostro alleato più glamour anche sugli outfit da giorno.

Gonna in denim con sovrapposizione in tulle rosa UNRAVEL

Credits: mytheresa.com





Abito a ruota in tulle nero DOLCE & GABBANA

Credits: net-a-porter.com





Abito in tulle plissé ZARA

Credits: zara.com





Gonna in tulle cipria a strati H&M

Credits: hm.com





Abito con inserti in tulle e pizzo IMPERIAL

Credits: imperialfashion.com





Gonna in tulle grigio perla TOPSHOP

Credits: topshop.com





Abito in tulle bianco con ricami a contrasto REDVALENTINO

Credits: mytheresa.com





Gonna di tulle con stelline DIXIE

Credits: dixiefashion.com





Abito corto in tulle rosa SIMONE ROCHA

Credits: mytheresa.com





Abito lungo con gonna in tulle a balze LANACAPRINA

Credits: lanacaprina.it





Gonna in tulle dalla fantasia geometrica BRUNELLO CUCINELLI

Credits: net-a-porter.com