Il soprabito di stagione si rinnova e conquista le star: il trench, adesso, è lucidissimo!

Capo tipico delle mezze stagioni, il trench non poteva non tornare anche per questa primavera. La novità, però, si può vedere ad occhio nudo. Il nuovo tranch è "glossy", in una parola è lucido, anzi lucidissimo.

Effetto PVC, vinile o vernice, a lanciarlo in questa nuova veste è stata la passerella di Burberry, un brand che ha fatto di questo capo un vero must have. Il check tradizionale appare più vivo, estremizzato, più strong in questa variante rossa e lucente che ha fatto tendenza. E sicuramente il concetto di tradizionale "impermeabile", grazie a questa nuova versione dal finish idrorepellente, non è mai stato più azzeccato.



Alle celeb è piaciuto subito: Bella Hadid, Blake Lively, Rita Ora, sono solo alcune delle fan di questo capo, che indossano però in modo molto diverso.







Ma tra un check e l'altro a conquistare non è solo la stampa, e non è ovviamente solo Burberry. Da Zara ai grandi marchi, ecco quali sono le proposte che abbiamo scovato per voi sugli store online più noti.

Che preferiate il nero, più chic, o una tonalità vivace e pop, qui trovate i trench che stanno piacendo di più. E che potrete abbinare a qualsiasi look con estrema semplicità.







BURBERRY Trench con trama tartan.



Credits: net-a-porter.com







ATTICO Trench rosso senza revers.



Credits: matchesfashion.com







ISA ARFEN Trench con silhouette oversize.



Credits: nordstrom.com







ZARA Trench impermeabile con trama check.



Credits: zara.com







MO&CO Trench in pvc al ginocchio con cintura.



Credits: selfridges.com



SIES MARJAN Trench lucido in vinile dal finish stropicciato.



Credits: mytheresa.com







MSGM Trench over in tessuto lucido.



Credits: farfetch.com







« HELMUT LANG Trench al ginocchio in tessuto lucido impermeabile.Credits: net- a-porter.com »