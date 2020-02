Il designer americano ha scelto di tornare a Londra per presentare il nuovo capitolo di Tommy Now e la sua quarta collaborazione con Lewis Hamilton e l’esclusiva capsule creata con l’artista H.E.R.

Ha sempre amato viaggiare Tommy Hilfiger. Ogni posto rappresenta per lui una nuova sfida, una scoperta o un ritorno a un luogo amato. È il caso di Londra “I love London!”, ha confessato nell’intervista che ha rilasciato a Grazia poco prima di scappare nel backstage della sua sfilata. “I nostri affari qui vanno alla grande ed è anche la casa natale di Lewis Hamilton, per cui mi è sembrata la scelta più ovvia”.

La città della regina ha accolto il designer americano che ha presentato nientemeno che alla Tate Modern la sua collezione “see now buy now” Hilfiger Collection, insieme a TommyxLewis e all’esclusiva capsule di dodici pezzi unici creata assieme al pilota e alla cantante e cantautrice H.E.R. Che ha dato vita alla TommyXLewisXH.E.R.

“La collaborazione con Lewis è profonda e intima, è per me un vero onore lavorare con un ragazzo come lui e abbiamo tante idee ancora che vogliamo sviluppare assieme”. Un pilota affermato e una cantante, giovanissima, ma già con le idee chiare e due Grammy Awards portati a casa questo Gennaio. H.E.R. (vero nome Gabi Wilson) è stata scelta da Tommy Hilfiger per la sua freschezza: “Volevo collaborare con una musicista e quando l’ho vista ho capito che sarebbe stata lei”.

La sfilata immerge gli ospiti in un paesaggio astratto, dove la natura viene reinterpretata e si fonde con la semplicità basic del set. Il rimando al tema della sostenibilità, molto caro al designer, è tangibile e immediato. “Abbiamo collaborato con South Pole -leader nelle iniziative di sostenibilità globali- per neutralizzare circa 1591 tonnellate di emissioni di carbonio derivate dalla produzione di TOMMYNOW”, ci dice infatti Hilfiger con orgoglio mentre nell’aria si sente una particolare fragranza creata appositamente per lo show che prende vita dai grossi tank della Tate che in origine ospitavano olio. Gli ospiti vengono trasportati in un universo parallelo grazie a questa esperienza sensoriale unica e grazie alle voci di un coro molto moderno.

Oltre a una sfilata a basso impatto ambientale (il cotone utilizzato è 100% organico, i materiali riciclati ed è stata trovata un’alternativa alla piuma naturale) TOMMYNOW spring 2020 continua la sua battaglia per l’inclusività e la diversità abbracciando la filosofia dello “style for all”, l’idea che lo stile possa cancellare tutti i confini di età, gender, etnia e tipo di corpo. Il cast della sfilata ne è la prova, con modelli dal background differente (Tess McMillan, Jourdan Dunn, Winnie Harlow tra le tante) e una top come Naomi Campbell ad aprire.

Inoltre TommyXLewis e TommyXLewisXH.E.R. presentano una collezione pensata per tutti i tipi di fisici, mentre la HILFIGER COLLECTION crea un guardaroba genderless con capi iconici per uomo e donna.

Ma quali sono i key look della sfilata?

La jumpsuit certamente, ma anche i dettagli al neon, i richiami al mondo militare e il rosso-bianco-blu che è tipico dell’heritage di Tommy Hilfiger.

“Per noi l’upcycling sta diventando un tema importante e presto inizieremo a ricreare un sacco di vintage Tommy Hilfiger andando a rieditare vecchi capi dell’archivio e rendendoli unici e nuovi”.

Un obiettivo importante da celebrare anche sui social con il divertente filtro flag che potete trovare nelle stories di Instagram e con il quale potrete partecipare anche voi all’esperienza inclusiva di TOMMY NOW.