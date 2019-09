Nuovi colori, abbinamenti e ispirazioni dalle sfilate Primavera-Estate 2020 di New York



Inizia il mese delle Fashion Week e come da tradizione la prima tappa è New York. In passerella, nell'ultima settimana, tutte le novità in arrivo per la Primavera-Estate 2020.

Colori, abbinamenti, novità e grandi ritorni: i designer che abbiamo seguito non mancano di inventiva e, se negli ultimi anni New York aveva subito una sorta di "arresto" della creatività, possiamo dire liberamente che c'è stato un primo risveglio. E nonostante tanti nomi altisonanti, come Victoria Beckham, abbiano abbandonato Manhattan, tanti altri hanno dato un nuovo impulso alle collezioni. E quello che vedrete tra poco ne è la prova.

Resistono alcuni must-have degli ultimi mesi (quei classici che ritornano ogni tot) come il tie-dye, l'abito maschile o l'animalier zebrato.



E dato che si va verso la primavera, torna prepotente una palette di colori pastello, che punta soprattutto su rosa, arancio, azzurro, mixandoli in un piacevole effetto "cielo al tramonto".



Noi abbiamo individuato 10 trend più forti, dietro i quali però resistono alcuni immancabili di stagione. Tanto bianco, gli abiti lunghi in seta, qualche fantasia batik e gli accessori mini: dalla tracolla al tacco, più kitten o flat che alto e vertiginoso.



Scopriamo insieme le novità in arrivo: tutte le tendenze da vicino.









THE YELLOW DRESS: il giallo sarà il nuovo nero?





Solare, intenso, il giallo trionfa sulle passerelle newyorkesi. L'abbiamo visto spezzato, in completo, ma quello che ci è piaciuto di più è il "total yellow" sottoforma di maxi abito. Ancora meglio se indossato con tacchi alti e cintura in vita.







Da sinistra: GABRIELA HEARST - BRANDON MAXWELL - PROENZA SCHOULER





SUNSET SHADES: il tramonto ci ispirerà



Le sfumature del cielo al tramonto, tutte da indossare. Rosa, azzurro, arancio: un mix romantico ma forte, che rappresenta appieno l'estate.







Da sinistra: STAUD CLOTHING - OSCAR DE LA RENTA - THE ELDER STATESMAN









LA GIACCA CROC, il nuovo must have



La stampa cocco è già un must per l'inverno, per la primavera che verrà lo sarà ancor di più. Come sceglierla? Partendo dalla giacca: biker, cappotto o caban.







Da sinistra: BIBHU MOHAPATRA - THE ROW - SIES MARJAN





GRANNY-COOL: ovvero, come frugare nell'armadio della nonna



Una forte spinta vintage, più nella scelta dell'abbinamento che del singolo capo. Mix di stampe, ricami e texture e piccoli accessori per rendere il tutto ancora più rétro.









Da sinistra: COACH - MICHAEL KORS COLLECTION - TORY BURCH





QUALCOSA DI ZEBRATO: non il "solito" animalier





Più di qualcosa, un total look. L'animalier zebrato non è mai facile, soprattutto nel classico bianco e nero in quanto permette a quell'aspetto più aggressivo di avere la meglio. Ma c'è anche chi, sfruttando le tonalità nude, ha saputo addolcirlo e renderlo molto raffinato.





Da sinistra: NAEEM KHAN - SALLY LAPOINTE - S BY SERENA WILLIAMS





TRUE BLUE: il colore da indossare h 24



Non solo blu, ma anche una grande lucentezza. Dal lamè alle paillettes, un'esplosione che ricorda (ovviamente, in estate...) il colore del mare.









Da sinistra: KAREN WALKER - ECKHAUS LATTA - RODARTE





GRUNGE-GALA: il check sbarca nei look da sera





Chi pensava che il quadrato plaid o il check fossero destinati solo all'inverno, agli abiti e ai capi da giorno... si sbagliava di grosso. La nuova frontiera del pattern più grunge (e "montanaro") che ci sia è quasi haute couture.

Da sinistra: KHAITE - HELLESSY





NEW ROCOCÒ: bye-bye minimalismo?



Dalla reggia di Versailles alle passerelle newyorkesi: ruches, corsetti e giochi di volumi su tessuti broccati e stampe floreali. Il ritorno di Madame Pompadour.





Da sinistra: BROCK COLLECTION - BATSHEVA





MANNISH: il maschile che ci piace...





Dal guardaroba di lui: l'abito in stile tuxedo, completo di papillon, il gessato più casual ma con gilet abbinato, il tartan, ma con silhouette ampia e vagamente seventies.

Da sinistra: RALPH LAUREN - RAG&BONE - MARC JACOBS

Credits: Getty Images/Press Office