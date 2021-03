Dalle classiche tee a righe ai modelli dai dettagli bling bling: ecco una selezione di t-shirt stilosissime a cui proprio non saprete dire di no.

Non facciamo altro che acquistarne di nuove, amiamo collezionarle e poco importa se nel nostro guardaroba non c’è più spazio e non sappiamo più dove metterle: le t-shirt sono un po’ il nostro punto debole e non è sempre facile resistere alla tentazione.

Anche voi avete la nostra stessa passione per questo capo transeasonal che si riesce a sfruttare in qualsiasi periodo dell’anno?

Se la risposta è si, saprete certamente che questo è il momento giusto per cominciare ad adocchiare le novità già approdate nelle nuove collezioni per la primavera-estate e di iniziare a darsi da fare con lo shopping prima che sia troppo tardi e che le vostre preferite vadano a ruba!

Tantissimi i modelli da cui lasciarsi conquistare in questa stagione.

Le classiche t-shirt a righe, perfette per costruire look à la marinière da manuale ma non solo, si confermano un passepartout irrinunciabile specialmente in questo periodo; proprio come le t-shirt basic a tinta unita con scritte divertenti, stampe colorate o ricami a contrasto.

Perfette anche solo con un paio di jeans, le t-shirt ricche di piccoli dettagli come inserti in crochet, fiocchetti di seta o strass che impreziosiscono il collo, ma in questa stagione ci sarà spazio anche per proposte dalle fantasie multicolor, dai colori vitaminici e in versione cropped, che ci faranno molto comodo anche a estate inoltrata.

Su cosa orientarvi durante la prossima sessione di acquisti? Oggi vi presentiamo alcuni dei nostri modelli del cuore!



MANGO T-shirt bianca in cotone con stampa a contrasto

Credits: shop.mango.com

MAX&CO. T-shirt con il logo in jersey lamé

Credits: it.maxandco.com

SANDRO T-shirt stampata in cotone biologico

Credits: it.sandro-paris.com

COS T-shirt a righe bianche e blu

Credits: cosstores.com

MAJE T-shirt bianca in jersey di cotone con strass sul colletto

Credits: it.maje.com

MIU MIU T-shirt nera stampata con il logo

Credits: mytheresa.com

ALYSI T-shirt bianca cropped con maxi taschino

Credits: courtesy of press office

PRADA T-shirt rosa con taschino e fiocchetto

Credits: mytheresa.com

PINKO T-shirt bianca con colletto in crochet

Credits: pinko.com

5 PROGRESS T-shirt blu con stelle glitterate

Credits: courtesy of press office

SISLEY T-shirt bianca in cotone con ricamo

Credits: it.sisley.com

SEE BY CHLOE’ T-shirt a maniche corte a stampa tie dye

Credits: farfetch.com

MAX & CO. T-shirt con maxi logo e fondi colorati diversi



Credits: it.maxandco.com





ISABEL MARANT T-shirt cropped in cotone grigio

Credits: mytheresa.com

TORY BURCH T-shirt girocollo a stampa vintage

Credits: toryburch.it

SAINT LAURENT T-shirt nera con la stampa di Mickey Mouse

Credits: mythresa.com

DIXIE Fa parte della prima capsule eco sostenibile la tee con scritta "green"



Credits: dixiefashion.com