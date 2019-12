Le calzature must have dell’inverno? Gli stivali neri, che domande! Perfetti con gli abbinamenti più diversi, H24



Non avete un paio di stivali neri nella scarpiera? Impossibile!



Questo modello è un evergreen che non può assolutamente mancare all’appello, soprattutto in inverno.

E infatti per la stagione fredda 2019-2020 diventa irrinunciabile.

Il motivo di tanto successo? Semplice, sono versatili più di qualsiasi altra calzatura.

Un bel paio di stivali neri accompagnano dal mattino alla sera (e viceversa) qualsiasi outfit.

Dal denim casual fatto di mom jeans e maglione cropped fino al mini-dress in velluto, i black boots si adattano sempre, sempre, sempre alla perfezione.





Tra le tendenze più attuali c’è il camoscio, perfetto nella declinazione “stivale nero”. Con un gambale morbido, si sposerà al bacio sia con pantaloni modello boyfriend sia con gonne midi.

Un modello che quest’anno va per la maggiore è quello in stile texano. Per non esagerare con l’effetto country, la versione cowboy boots in total black è l'ideale. Perfetta da mescolare a look urban chic!

Anche il classico dello stile punk, l’anfibio nero con gambale alto, è un passe-partout che ringrazierete sempre di avere ai piedi.

Ma per chi preferisse un effetto più sexy e femminile, ci sono i cuissardes! Gli stivali dal gambale lunghissimo che arrivano alla coscia sono la quintessenza della seduzione. E in nero diventano un inno alla femminilità pura, quella da femme fatale.

Abbiamo selezionato 20 stivali neri pensando a ogni look, stile, mood e personalità. Lasciatevi ispirare dal vostro gusto e troverete il paio che fa per voi.

E non lo lascerete mai più, garantito.





BATA Stivali con gambale alto e tacco basso.



Credits: Bata







BENETTON Stivali in finta pelle.



Credits: Benetton







CARMENS Stivali neri in suede.



Credits: Carmens







CHRISTIAN LOBOUTIN Stivali cuissardes in suede.



Credits: Mytheresa







DIOR Stivali in pelle di vitello scamosciata.



Credits: Dior







DIXIE Stivali con tacco stiletto e doppia pelle.



Credits: Dixie







GIANVITO ROSSI Stivali in suede.

Credits: Mytheresa





GIVENCHY Stivali neri in pelle con risvolto.



Credits: Mytheresa







H&M Stivali al ginocchio in finto camoscio.



Credits: H&M







MANGO Stivali in pelle con decorazione con catena.



Credits: Mango







MANILA GRACE Stivali modello anfibio.



Credits: Manila Grace







MARELLA Stivali con gambale e tacco alto in suede.



Credits: Marella







MONCLER Stivali neri di gomma con gambale imbottito.



Credits: Mytheresa







PRADA Cuissardes in suede.



Credits: Mytheresa







SAINT LAURENT Stivali con tacco alto e sottile.



Credits: Mytheresa







SISLEY Stivali in pelle.



Credits: Sisley







& OTHER STORIES Stivali in pelle stampa cocco modello texano.



Credits: & Other Stories







TWINSET Stivali cuissardes in tessuto stretch.



Credits: Twinset







WEEKEND MAX MARA Stivali neri in pelle.



Credits: Max Mara







ZARA Stivali in pelle con gambale alto.



Credits: Zara