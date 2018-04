Stivali e stivaletti in primavera? Perché no! Ecco i modelli più trendy da sfoggiare in questa stagione.



In inverno li abbiamo ai piedi 24 ore su 24, li indossiamo in ogni occasione e li riponiamo nella scarpiera al primo accenno di primavera, ma quest’anno sarà meglio non avere troppa fretta di accantonarli perché stivali e stivaletti saranno grandi protagonisti anche in questa stagione e potranno essere sfruttati ancora a lungo prima di cedere definitivamente il passo a sandali e calzature prettamente estive.

Da abbinare a vestiti dai tessuti impalpabili, gonne svolazzanti e shorts di ogni tipologia, stivali e stivaletti estivi potranno tranquillamente trovare spazio nel guardaroba di stagione e basterà giocare un po’ con il mix&match per indossarli con disinvoltura sia di giorno che di sera.

L’unica accortezza da avere, per non fare scivoloni di look, è puntare i modelli giusti! Meglio evitare stivali e stivaletti dai colori scuri o ricchi di dettagli "impegnativi", come fibbie, borchie e catene, e prediligere proposte più colorate, in raso e in suede, dalle tonalità pastello o dalle stampe floreali, che meglio si addicono ai look primaverili.

Cosa scegliere? Dai texani con il tacco in legno agli stivaletti in nappa, dagli stivali traforati con intarsi agli ankle boots con tacco largo: ecco una selezione di proposte su cui vale la pena investire questa primavera!









ISABEL MARANT Stivali western verde pastello con tacco in legno

Credits: mytheresa.com





GABRIELLA HEARST Stivaletti bianchi in pelle con tacco multicolor

Credits: mytheresa.com





PETAR PETROV Stivaletti lilla di vernice

Credits: netaporter.com





SAINT LAURENT Stivali al ginocchio in suede

Credits: farfetch.com





JIMMY CHOO Stivali con il tacco a stampa floreale

Credits: mytheresa.com





CHLOE’ Stivali bianchi traforati con intarsi

Credits: netaporter.com





LICIA FLORIO Stivaletti scamosciati con tacco largo

Credits: liciaflorio.com





AQUAZZURA Stivaletti in broccato con tacco midi

Credits: mytheresa.com





STUART WEITZMAN Stivaletti in suede rosa

Credits: farfetch.com





PATRIZIA PEPE Stivali in nappa con dettagli sfrangiati

Credits: patriziapepe.com





CARMENS Stivaletti in pelle stampa pitone

Credits: carmens.it





GIANVITO ROSSI Stivali rossi in pelle al ginocchio

Credits: mytheresa.com





REPETTO Stivaletti in raso con tacco in cuoio

Credits: repetto.com





LAMICA Stivali scamosciati con tacco largo

Credits: zalando.it