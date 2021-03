Forse non lo immaginavate ma gli stivali da equitazione, o riding boots, sono IL modello da avere sempre a disposizione per creare tantissimi look stilosi. Un esempio? Eccone 4, da copiare al volo!



Più che di una tendenza parliamo di una vera e propria garanzia di stile. Sì, perchè i riding boots o stivali da equitazione, (ossia il modello basso e dalla silhouette pulita che sfiora il ginocchio) sono talmente sobri e chic che esulano dalle mode e dai trend di stagione per posizionarsi invece tra le certezze incrollabili del guardaroba più raffinato.

Del resto basti pensare che tra le fan più sfegatate degli stivali da cavallerizza ci sono due icone fashion tra le più amate di sempre: Kate Middleton e Charlotte Casiraghi, che li indossano spesso e volentieri anche nel loro tempo libero (e non solo quando vanno a cavallo, per intenderci!).

Se quel mood essenziale piace anche a voi ma temete che indossandoli sembrereste appena uscite da un maneggio, tranquille! Mixandoli con i capi giusti, sarà facilissimo apprezzarli e sfruttarli al meglio dal mattino alla sera (anche perché oltretutto sono anche super comodi).

Per darvi una mano, abbiamo preparato 4 outfit con i riding boots da copiare al volo!

Stivali da equitazione: il look con i jeans

L'outfit di Charlotte Casiraghi ci piace così tanto...che l'abbiamo copiato! Un paio di jeans bianchi infilati nei riding boots sono la scelta più cool da fare anche in vista della primavera. Per completare il tutto sarà sufficiente aggiungere una camicia bianca con maxi volant e una giacchina corta, magari in tweed come questa di Sandro Paris davvero deliziosa.

Stivali ZARA, jeans bianchi MANGO, camicia con ruches LA REDOUTE COLLECTION, giacca corta in tweed SANDRO PARIS

Credits: zara.com, shop.mango.com, laredoute.it, it.sandro-paris.com

Stivali da equitazione: il look con l'abito in maglia

Easy ma con un tocco sofisticato? Abbinate gli stivali con un altro dei trend più forti del momento: l'abito in maglia, così semplice e comodo ma al tempo stesso iper femminile. Un blazer over dalla stampa check (che in primavera può farci anche da cappotto) e una It bag a tracolla, e il gioco è fatto.

Stivali PRADA, abito in maglia LORO PIANA, blazer check VETEMENTS, borsa a tracolla SAINT LAURENT

Credits: prada.com, mytheresa.com

Stivali da equitazione: il look con i leggings

Volete emulare lo stile informale della Duchessa di Cambridge o più in generale il mood da campagna inglese? Quello che vi serve è un paio di leggings da infilare nei vostri stivali da cavallerizza, un bel cardigan con colletto a polo e naturalmente lui, l'intramontabile Barbour!

Stivali GUCCI, leggings CALZEDONIA, maglia & OTHER STORIES, giacca trapuntata BARBOUR

Credits: net-a-porter.com, calzedonia.com, stories.com, barbour.com

Stivali da equitazione: il look con il minidress

E per la sera? Mixateli con un abitino corto in chiffon, magari come questo modello con fiocco bon ton firmato REDValentino dalla stampa check (tanto per rimanere sempre sul british style). Un trench lungo nella classica nuance beige e una maxi pochette faranno il resto!

Stivali ANN DEMEULEMEESTER, minidress con fiocco REDVALENTINO, trench H&M, clutch The Pouch BOTTEGA VENETA

Credits: net-a-porter.com, redvalentino.com, hm.com, mytheresa.com