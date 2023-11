Di una cosa siamo certe: gli stivali flat sono l'accessorio da avere sempre a disposizione per creare tantissimi look trés chic. Ecco tutte le proposte più belle dell'inverno 2023

Passe-partout di classe e carattere, gli stivali flat si confermano i grandi protagonisti della stagione più fredda. Ideali per essere indossati h24, sia per look da ufficio che per mise meno formali per il weekend, questo modello ha un'estetica casual senza tempo capace di elevare il vostro stile ad un livello più alto, ancor più glamour.

Le collezioni autunno inverno 2023 vedono gli stivali flat declinati in versioni minimal: dalle nuances neutre, come il beige e e il grigio chiaro a quelle più scure come il nero e il marrone che enfatizzano il pellame, includendo anche l'intramontabile color cammello.

Grazie al loro fascino, gli stivali flat non seguono mode e tendenze di stagione, ma si posizionano tra le certezze incrollabili del nostro guardaroba. Classici e versatili, provate ad abbinarli a jeans skinny, ad un maxi vestito in maglia o ancora, a gonne midi in raso e maglioni a collo alto: mixandoli con i capi giusti, sarà facile apprezzarli e sfruttarli in ogni occasione, dalla mattina alla sera.

Gli stivali bassi doneranno ai vostri look quel tocco raffinato e classy di cui non potrete più fare a meno. Per aiutarvi a scegliere il modello più adatto a voi, abbiamo preparato una selezione con le proposte più interessanti del momento. Cosa state aspettando allora? Provare per credere...

