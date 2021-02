Chi l’ha detto che la stagione degli stivaletti è già finita! Ecco qualche idea per abbinarli in modo fashion da qui fino all’arrivo della primavera.

Pensavate di esservene sbarazzate eh? E invece no, anche se con la mente siete già proiettate verso la bella stagione e siete pronte ad accogliere nella scarpiera sandali, ballerine e altre calzature più primaverili non è ancora arrivato il momento di mandare in panchina gli stivaletti.

L’inverno infatti è ancora lungo e tra temperature in picchiata e previsioni meteo che non promettono nulla di buono c’è da credere che li avremo ai piedi ancora per un po’. E visto che ci faranno compagnia a lungo, tanto vale trovare nuovi modi per abbinarli al meglio.

Come indossarli con nonchalance dall’alba al tramonto?

Per un look easy e disinvolto servono solo degli stivaletti in suede, un paio di jeans e una camicia a quadri con maxi colletto, proprio come vogliono gli ultimi trend. Ma anche il mix “pantaloni bianchi + felpa sportiva + stivaletti Western” merita una chance.

A svelare il nostro lato più grintoso ci pensano gli anfibi, da portare con una minigonna dai colori vitaminici, t-shirt e blazer sartoriale.

Chi invece preferisce le mise più femminili, può benissimo optare per un paio di stivaletti animalier, perfetti con un look total white composto da gonna midi e pullover girocollo, o puntare su un semplice paio di ankle boots neri, impeccabili con gli abitini dalle stampe floreali.

Se anche voi siete stanche dei soliti outfit che avete già sfoggiato per tutto l’inverno e avete bisogno di una bella dose di ispirazione, ecco 5 idee look che vi saranno d’aiuto per abbinare in modo top i vostri amati stivaletti.



Stivaletti scamosciati come abbinarli: con jeans e camicia a quadri

Jeans a vita alta e gamba dritta L’AUTRE CHOSE + Camicia a stampa check con maxi colletto & OTHER STORIES + Borsa a spalla in pelle color avio GIORGIO ARMANI + Stivaletti in suede con tacco largo ISABEL MARANT

Credits: courtesy of press office/ stories.com/ armani.com/ farfetch.com

Stivaletti pitonati come abbinarli: con la pencil skirt e pull coordinati

Pencil skirt con cintura in vita 4TH & RECKLESS + Pullover cropped in misto lana COS + Borsa marrone a spalla con chiusura a coulisse GIANNI CHIARINI + Stivaletti a stampa pitone con tacco sottile GINGER&SMART

Credits: zalando.it/ cosstores.com/ courtesy of press office/ farfetch.com

Stivaletti neri come abbinarli: con l' abito a fiori

Abito midi a stampa floreale in viscosa eco-sostenibile MAJE + Borsa a spalla in pelle con morsetto dorato GUCCI + Choker sottile in oro bianco LIL MILAN + Stivaletti in simil pelle con la punta quadrata MANGO

Credits: it.maje.com/ gucci.com/ courtesy of press office/ shop.mango.com

Stivaletti anfibi come abbinarli: con minigonna e blazer

Blazer dal taglio sartoriale in lana merino WARDROBE.NYC + Minigonna a trapezio a vita alta MIU MIU + T-shirt bianca con stampa colorata ALEXANDER WANG + Stivaletti biker in pelle nera GEOX

Credits: mytheresa.com/ farfetch.com/ farfetch.com/ geox.com

Stivaletti texani come abbinarli: con pantaloni bianchi e felpa

Pantaloni bianchi cropped e a vita alta PHILOSOPHY BY LORENZO SERAFINI + Felpa girocollo con scritta colorata ETRE CECILE + Mini bag a tracolla in pelle nera TOD’S + Stivaletti a punta in pelle rossa SAINT LAURENT

Credits: farfetch.com/ etrececile.com/ tods.com/ farfetch.com