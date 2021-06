Ogni stagione ha le sue stampe must e quelle dell’estate 2021 sono davvero irresistibili. Dai motivi tie dye agli immancabili pois, ecco i pattern di tendenza e gli abbinamenti più cool da provare e sfoggiare ASAP.

Evocative, audaci, iper sofisticate. In una parola: irresistibili. Sono le stampe per l’estate 2021, un vero e proprio concentrato di coolness pronto a farsi largo nei nostri armadi e a spazzare via definitivamente ogni traccia di torpore invernale.

Righe, pois, fiori ma anche motivi check e tie dye promettono di regalare una sferzata di novità ai look di stagione, ravvivando anche i capi più basic.

Ma quali sono i pezzi e gli abbinamenti su cui puntare per avere la certezza di essere on trend? Per cancellare ogni dubbio abbiamo catturato le fashion inspo più “giuste” direttamente dalla passerelle e le abbiamo corredate di una pratica shopping list con tutti i capi e gli accessori WOW da non lasciarsi assolutamente scappare. Pronte a prendere nota?

Stampe per l'estate 2021: tie dye

L’abbiamo riscoperta durante le ultime stagioni, ma questa estate la ameremo alla follia: la stampa degradé, realizzata con la tecnica della tintura a nodi in auge negli anni ‘60, vedrà protagoniste giacche in denim, pantaloni e gonne al polpaccio, top e casacche da vera figlia dei fiori. A entrare di diritto in wishlist saranno anche gli accessori, in primis le borse: maxi o mini, si portano en pendant con il look oppure da sole, per dare un twist inedito agli outfit quotidiani.

Pantaloni palazzo DES PHEMMES, top a bretelline PACO RABANNE, camera bag con applicazione-logo MARC JACOBS

Stampe per l'estate 2021: check multicolor

Chi ha detto che il motivo check sia una di quelle fantasie da relegare solo al periodo invernale? La moda PE 2021 scardina una volta per tutte questo luogo comune portando in passerella - e nei negozi - una moltitudine di stampe a quadri in versione rainbow declinate su blazer, completi, bermuda e persino long dress. Da indossare ton sur ton o, al contrario, da “stratificare” mixando print e colori.

Blazer doppiopetto BLAZÉ MILANO, abito lungo con scollo all’americana POLO RALPH LAUREN, shorts a vita alta con cinturini PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI

Stampe per l'estate 2021: righe verticali

Il nuovo summer code punta tutto sulle righe. E non stiamo parlando solo di stampe marinière - che restano comunque un must inossidabile della stagione estiva - ma di eclettici motivi gessati che poco o nulla hanno a che vedere con la “seriosità” tipica di questo print. Le nuove stripes hanno tutta un’altra allure: vestono di colore chemisier e completi dal fit rilassato e si posano anche sulle calzature. Il pezzo da avere a ogni costo? Le sneaker multirighe in tela firmate Marni.

Chemisier con cintura ASPESI, shorts stile cargo GANNI, sneaker in canvas MARNI

Stampe per l'estate 2021: micro fiori

Le fantasie floreali restano un grande classico della bella stagione. Ad andare per la maggiore quest’anno saranno in particolare quelle a micro fiori, dal sapore inconfondibilmente '90s. Anche i look e gli abbinamenti proposti dagli stilisti sembrano seguire lo stesso mood: gli abitini floral print si indossano insieme ad anfibi e décolleté con calzino ma non mancano interpretazioni più classiche ed estive, come l’abito caftano di Michael Kors portato con sandali flat, cintura color cuoio e borsa di paglia.

Blusa a portafoglio con maniche a palloncino & OTHER STORIES, slip dress al ginocchio NILI LOTAN, foulard satinato con stampa ZARA

Stampe per l'estate 2021: pois

Che estate sarebbe senza stampe a pois? Le variazioni sul tema sono più numerose che mai. Macro o micro, optical oppure colorati, i pois tempestano l’intero guardaroba e si fanno così versatili da adattarsi a ogni occasione. Il diktat li impone in total look, ma se non ve la sentite di osare tanto, potete sempre optare per un “pezzo unico”. Un abito a portafoglio, ad esempio, oppure un paio di espadrillas. O ancora, una camicetta dal piglio bon ton.

Wrap dress stampato PENNYBLACK, camicia effetto see-through con fiocco removibile TWINSET MILANO, espadrillas in tela SAINT LAURENT

