Per donare un tocco esotico e colorato al guardaroba, anche in città...



La prima ondata di caldo in città vi fa sognare mete esotiche dalla vegetazione verde e lussureggiante?

Se in questo momento non potete permettervi partenze estemporanee, consolatevi almeno con la buona dose di stile tropical, non solo al mare ma anche in città.

Più che una tendenza una grande certezza che a ogni bella stagione porta una ventata di freschezza e di allegria nel nostro guardaroba.

Completi pijama e jumpsuit in seta fluida, vestiti con balze e volant, e pantaloni a palazzo, da abbinare con t-shirt a tema, pochette in rafia e mules ricamate.

I soggetti protagonisti? Foglie e fiori di ogni sorta e genere, simpatiche scimmiette, pappagalli, uccelli variopinti e fenicotteri rosa.

Lasciatevi tentare dai nostri consigli di shopping.









I capi e gli accessori in stile tropical JOHANNA ORTIZ Longdress con alberi e fiori tropicali.

H&M Pochette con foglie ricamate.

ALBERTA FERRETTI Mules con scimmiette ricamate.

CALZEDONIA Bikini a fantasia.

ÊTRE CÉCILE T-shirt con pappagalli.

ERDEM Top a portafoglio.

ELIE SAAB Pantaloni a palazzo.

ADRIANA DEGREAS Abito lungo con volant.

F.R.S FOR RESTLESS SLEEPERS Blusa pijama.

CHARLOTTE OLYMPIA Loafer con fenicotteri.

MERCEDES SLAZAR Orecchini con uccelli tropicali.

OSCAR DE LA RENTA Midi dress a pieghe.

PARADISED T-shirt di cotone con scritta.

REDVALENTINO Shorts con coulisse in vita.

SAINT LAURENT Camicia oversize.

STELLA MCCARTNEY Pantaloni di seta.

ZARA Jumpsuit con cintura in vita.

