Siete alla ricerca di una bella dose di coolness per questa primavera? La stampa pitone sarà un’alleata perfetta: bastano pochi pezzi ma giusti! Ecco tutte le novità…

“SSSS” Qualcosa sta arrivando! No, tranquille, non è il Demogorgone di Stranger Things ma è semplicemente la tendenza pitone che si risveglia dal breve letargo invernale e striscia, inaspettatamente, invadendo gli armadi delle più impavide e coraggiose fashioniste.

Tornato a più riprese alla ribalta, il pitonato, ispira griffe e marchi low-cost che lo consacrano, insieme all’animalier, tra i top trend di Primavera.

Di fatto, la print snake, trasforma la moda primavera-estate 2021 in un vero e proprio "reptilarium" dall’appeal esotico. Non a caso, lo troviamo spalmato e sibilante sui fashion totem di stagione: borse tote, gonne corte, pantaloni skinny (così attillati da sembrare quasi una seconda pelle), trench doppio petto, bluse e top. Anche snake e sneakers strisciano di pari passo.

La metamorfosi è appena iniziata ma c’è sempre qualcosa di nuovo. Infatti, la stampa pitone oltre ad essere più ammaliante che mai, ha un twist pop e grintoso e viene declinata su tinte very strong a forte impatto emotivo.

Insomma, per un restyling definitivo non vi resta che passare alla stampa pitone e per dare un boost all’autostima non c’è antidoto migliore dello shopping. Eccone un assaggio…

GUESS Abito fuxia stampa pitone con volant sulle maniche.

Credits: guess.eu

ELISABETTA FRANCHI Borsa shopping exotic collection.

Credits: elisabettafranchi.com

TWINSET MILANO Trench stampa pitone color noce.

Credits: twinset.com

THE ATTICO Minigonna verde pitonata.

Credits: theattico.com

THE VOLON Borsa tote in pitonato giallo.

Credits: farfetch.com

STOKTON Sneakers alte print snake.

Credits: stokton.it

MOSSMAN SU ZALANDO Maxi abito con cintura in vita e scollo a V.

Credits: zalando.it

MANGO Gonna midi stampa snake.

Credits: shop.mango.com

POLLINI Ballerine stampa pitone con fibbia dorata.

Credits: pollini.com

LES RÊVERIES Blusa in seta rosa stampa snake.

Credits: mytheresa.com

MANILA GRACE Borsa a mano Felicia con maxi fibbia centrale.

Credits: manilagrace.com

VERSACE Pantaloni skinny con anelli gioiello laterali.

Credits: versace.com

JIMMY CHOO Décollté con tacco e cinturino in stampa pitone.

Credits: row.jimmychoo.com

H&M Camicia stampa pitone con scollo alla coreana.

Credits: 2.hm.com