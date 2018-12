Le sneakers? S'indossano (quasi) in tutte le occasioni: basta scegliere il modello giusto e mixarle così

Nel corso degli ultimi anni hanno rivoluzionato l'idea di "eleganza disinvolta", assumendo un ruolo via via più importante anche nelle occasioni formali, dall'ufficio alle uscite serali. Stiamo parlando delle sneakers che, declinate su mille varianti diverse, continuano imperturbabili a mietere "fashion victims".

I modelli su cui puntare quest'inverno? Noi ne abbiamo scelti 5, con i corrispettivi abbinamenti, che non vi lasceranno indifferenti.

Dalle irriducibili chunky che sposano il classico tailleur di stampo manlike, al loro opposto, ossia le varianti minimal e total white, perfette nella combo con una gonne plissé per un risultato sobrio e chic.

E ancora, quelle metallizzate da abbinare ai capi in vinile tanto in voga quest'anno, oppure le scamosciate da mixare con il velluto per un tocco anni 70 irresistibile.

Preferite la versione a calza? Indossatele con un minidress in maglia, un caldo parka e una tracolla preziosa. E il gioco è fatto.

Ecco 5 mise da cui farsi tentare SUBITO!





Chunky sneakers + tailleur





Sneakers Falcon ADIDAS + giacca e pantaloni BY MALENE BIRGER + marsupio GUCCI

Credits: adidas.it, net-a-porter.com, gucci.com





Sneakers bianche + gonna plissé





Sneakers SAINT LAURENT + gonna MICHAEL MICHAEL KORS + dolcevita INTIMISSIMI + cappotto & OTHER STORIES

Credits: net-a-porter.com, it.intimissimi.com, stories.com





Sneakers metallizzate + vinile





Sneakers HOGAN + pantaloni in vinile RAG&BONE + pullover GIVENCHY + borsa CHANEL

Credits: hogan.com, mytheresa.com, net-a-porter.com, chanel.com





Sneakers scamosciate + velluto a coste





Sneakers VICTORIA + gonna in velluto BELLA FREUD + camicia M.I.H JEANS + tracolla & OTHER STORIES

Credits: victoriascarpe.it, net-a-porter.com, stories.com





Sneakers a calza + minidress





Sneakers PRADA + minidress GANNI + parka WOOLRICH + tracolla DIOR

Credits: mytheresa.com, net-a-porter.com, dior.com