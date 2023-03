Le sneakers bianche sono tra le più amate! Ecco 5 look "rubati" dallo street style per sfoggiarle questa primavera!

Perché siano le più amate è facile capirlo: le sneakers bianche sono la quintessenza della versatilità (e della comodità). Che siano super basic o un po' chuncky, poco importa, sono loro le regine incontrastate dello stile casual e non solo. Già perché funzionano davvero con tutto: con i jeans, col completo da ufficio, con lo slip dress per la sera, con i pantaloni in pelle, anche con la mini!



*** Sneakers bianche: i modelli della primavera 2023 ***



Insomma le sneakers bianche sono il jolly imperdibile che non si può non avere nel guardaroba (anzi, non ci basta quasi un modello!).



Se però le indossate sempre alla solita maniera, eccovi 5 look perfetti da sfoggiare durante la primavera 2023, rubati allo street style ma super portabili.







Sneakers bianche: il look casual con jeans e camicia





Partiamo dalle basi: sneakers bianche e jeans sono l'accoppiata più facile e versatile che esista. Certo, il rischio di cadere nel banale è dietro l'angolo ma bastano pochi accorgimenti per dare un tocco particolare anche all'outfit più casual. Scegliete un jeans dal fitting rilassato (no agli skinny), ok a mom fit e boyfriend o modelli con gamba più ampia, indossate una tshirt classica e sopra una camicia portata aperta, come se fosse una giacca. Per la borsa, ok a un modello a mano, che eleva subito il look.







Sneakers bianche: il look "da ufficio" con il completo





Dimenticate tailleur attillati, twin set e gonne al ginocchio. La battaglia dell'office look si gioca su capi che oscillano tra lavoro e tempo libero (come ci hanno insegnato gli ultimi anni di pandemia e lo smartworking), meglio optare su un capo classico come un completo ma dalle proporzioni più morbide e rilassate, perfetto da portare anche spezzato e in una nuance insolita magari (come il verde salvia della foto). Basta aggiungere un paio di sneakers bianche, semplici e senza fronzoli e siete pronte per la vostra giornata (e, perché no, anche all'aperitivo con le amiche post ufficio)!





Sneakers bianche: il look "stile tennis" con la mini





Le sneakers bianche richiamano subito il mondo del tennis e dei suoi completi total white così belli e chic che verrebbe voglia di indossarli anche fuori dal campo! E perché no? diremmo noi! Basta lavorare sulle proporzioni: la minigonna a pieghe si indossa con una polo con colletto dallo stile preppy che "sbuca" sotto una maglione un po' oversize, morbido e caldo per affrontare la brezza primaverile. Il tocco in più? Osate con calzettoni in spugna bianchi per un look sporty ma anche molto posh!







Sneakers bianche: il look elegante con lo slipdress





Chi l'ha detto che lo slipdress si metta solo con tacchi e sandali da sera? Con le sneakers bianche e un semplice blazer maschile, potrete indossare l'abito in satin anche di giorno. L'effetto è elegante ma rilassato, sdrammatizzato dalle scarpe che regalano leggerezza e informalità al look. E poi, volete mettere la comodità?







Sneakers bianche: il look easy chic in versione "ton su ton"





Infine, perché non costruire il vostro look proprio sulle vostre amate sneakers? Basta giocare su nuance chiare per un effetto ton sur ton che dà subito eleganza all'insieme! Come in questo caso, dove le scarpe si portano con un paio di pantaloni color panna, camicia white e gilet in maglia avorio. Un insieme perfettamente bilanciato, che mixa diverse sfumature di bianco (evitando così il temuto effetto "gelataio") ma che conferisce stile anche a un outfit casual da giorno. Basteranno un paio di orecchini gold, occhiali da sole e una piccola borsa e spalla e il gioco è fatto!

Foto Getty Images