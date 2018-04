Le sneakers bianche sono le indiscusse protagoniste della stagione: ecco qualche idea per abbinarle al meglio.



Quali sono le scarpe più gettonate del momento? Nessun dubbio, le sneakers bianche, un modello iconico che trend setter e celeb amano sfoggiare ad ogni ora del giorno e che già da qualche mese compaiono nella lista dei must-have di primavera che ogni fashionista dovrebbe avere.

Alte, basse, in versione minimal, a tinta unita, o con decori e applicazioni preziose: le sneakers bianche si riconfermano la grande tendenza della stagione e anche questa primavera la faranno da padrone in ogni collezione moda.

Alternativa più comoda a ballerine e loafers, si preparano a rivivere il loro momento d’oro e, dopo essere state lasciate a lungo nel fondo della scarpiera, adesso potranno essere indossate quotidianamente, non solo per fare sport o nel tempo libero.

Da indossare anche solo con un semplice paio di jeans e un pullover con le scritte; da abbinare a capi più femminili, come minigonne, chemisier e abiti stampati; da portare anche nelle occasioni formali, con pantaloni cropped e blazer sartoriale o con un completo coordinato: questa calzature si prestano davvero a mille interpretazioni e sono così versatili che si abbinano praticamente con tutto.

Se siete in cerca di idee look da copiare in questa stagione, ecco 6 abbinamenti che possono proprio fare al caso vostro!









Sneakers bianche e completo coordinato









Blazer doppiopetto e pantaloni cropped ZARA + Sneakers bianche con tomaia in pelle e suola in gomma ADIDAS ORIGINALS

Credits: zara.com / adidas.it









Sneakers bianche e abito chemisier









Chemisier in cotone a righe COS + Sneakers bianche con dettagli traforati DIADORA

Credits: cosstores.com / diadora.com

















Sneakers bianche, felpa e jeans









Pullover con scritta SAINT LAURENT + Jeans cropped a vita alta 7 FOR ALL MANKIND + Sneakers bianche in pelle e tomaia in tessuto BALENCIAGA

Credits: mytheresa.com

















Sneakers bianche e mini gonna









Minigonna nera con tasche frontali MINT&BERRY + Sneakers bianche in stile vintage NIKE

Credits: zalando.it / nike.com

















Sneakers bianche e abito a fiori





Abito midi con stampa ciliegia & OTHER STORIES + Sneakers bianche in tela SUPERGA

Credits: stories.com / superga.com







Sneakers bianche, blazer e pantaloni cropped









Giacca doppiopetto in principe di Galles TRUSSARDI + Pantaloni cropped in cotone blu T BY ALEXANDER WANG + Sneakers bianche alte CONVERSE

Credits: trussardi.com / farfetch.com / zalando.it