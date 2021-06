Summer is too short… per non averli nell'armadio e sfoggiarli con orgoglio! Ecco qualche idea per indossare gli shorts sia al mare che in città con stile.

Don’t stop the shorts!

Oh sì, inutile negarlo: con l’alzarsi delle temperature cresce anche la voglia di look leggeri, comodi e… di gambe in libertà! Ergo, aumenta a dismisura il desiderio di indossare pantaloncini dalla mattina alla sera, e non solo al mare.

Ma ci sono controindicazioni di stile nell’utilizzare gli shorts come key piece, portandoli anche in città e in situazioni non necessariamente sportivissime? Ovviamente la risposta è no, anzi diciamo subito che un pantalone corto ben selezionato può diventare il passepartout che non ci si aspetta!

E quindi nessuno fermi i mix and match in shorts, ovvero la quintessenza della praticità e della spensieratezza, perfetti per affrontare la calura estiva con un certo stile.

Bene, che ci crediate o no i segreti per far funzionare un look in shorts non sono poi molti: basta saper shakerare ad hoc il modello prescelto con i capi e gli accessori giusti pescati strategicamente dall’armadio.

Certo lo sappiamo: sembrerebbe più facile a dirsi che a farsi, ma la verità è che basta prenderci la mano. Come? Iniziamo con 5 idee-look tutte diverse a cui ispirarsi per iniziare una stagione calda all’insegna degli shorts come capo must-have. Pronte a perdere la testa? Iniziamo subito…

Come indossare gli shorts: college look “summer edition”

Un po’ college look, un po’ outfit sporty-chic super-estivo.

Come? Scegliete un paio di shorts un po’ ampi e a fantasia check e abbinateli a un crop top di un bel bianco ottico, sempre azzeccato in estate.

Chiudete il look con una borsa media senza troppi fronzoli e con un paio di ciabattine in rafia rubate alle ultime tendenze - come quelle di Manebì - e il gioco è fatto: ecco un outfit giustissimo sia per il mare che per il tempo libero in città!





Top bianco & OTHER STORIES, pantaloncini check MAX&CO., borsa nera FURLA, ciabattine in rafia MANEBì

Credits: stories.com, maxandco.com, furla.com, manebi.com

Come indossare gli shorts: look chic

Un grande classico dalla resa raffinatissima e garantita per la città? La ricetta è davvero facile: un paio di shorts in una nuance rubata alle sfumature della terra con fusciacca in vita e una camicia color burro dal fit un po’ over sono sempre una buonissima idea per mise casual ma iper-chic.

Qui poi noi abbiamo pensato di dare un twist cromatico raffinato all’insieme con un paio di orecchini pendenti colorati (quanto è bello questo modello di Cartier?) e con un paio di mocassini in rafia verde. Et voilà: la combo per affrontare con stile e con il piglio giusto la giungla urbana è servita!

Camicia taglio pigiama COS, shorts con fusciacca RED VALENTINO, orecchini pendenti CARTIER, mocassino in rafia verde MIISTA

Credits: cosstores.com, mytheresa.com, cartier.com, miista.com

Come indossare gli shorts: look sporty

Quattro pezzi, un mix and match semplice, sportivo e fresco (perfetto per il lungomare)! Curiose? Eccovi accontentate: tirate fuori dal guardaroba i vostri shorts in denim preferiti e scegliete una t-shirt di carattere (noi abbiamo optato per un modello printed con frange di Twinset irresistibile!). Per completare l’opera scegliete un paio di pratiche infradito flat in pelle e un secchiello in rafia comodo e super-cute. Pronte per il sole e la brezza tra i capelli?

T-shirt con frange TWINSET, shorts in denim TOMMY JEANS, secchiello in rafia STUDIO SARTA, infradito in cuoio GEOX

Credits: twinset.com, tommy.com, studiosarta.com, geox.com

Come indossare gli shorts: look urban

Impegno estivo cittadino, magari di lavoro, ma non troppo formale? Via al completo, ma che sia giocoso e dalla coolness spiccatissima!

Certo, si può anche con gli shorts: il tailleur blazer-pantaloncino lilla di Arket è davvero perfetto, potrete abbinarlo facilmente a un top-canotta bianco da portare sotto la giacca. Per le scarpe l’idea vincente è puntare su un bel paio di sneakers – perché no? – da scegliere ovviamente lisce e candide come la canotta che spunta dal completo. Provare per credere!

Competo blazer e shorts lilla ARKET, top NANUSHKA, sneakers ADIDAS

Credits: arket.com, nanushka.com, adidas.com

Come indossare gli shorts: look cool

Se siete tra coloro che pensano che un paio di shorts non possa essere indossato la sera, preparatevi a ricredervi.

Scegliete il pantaloncino liscio e di una tinta audace (noi abbiamo puntato dritto sul viola) e mixatelo con un top dal piglio glamour, come il traforato nero di Sisley. Un paio di sandali con tacco e una mini-bag faranno il resto.

Il consiglio in più? Selezionate uno degli accessori in una nuance piena e vivace, perfetto è ad esempio un colore complementare da contrapporre alla tinta del pantalone corto (come nel caso della nostra borsa arancio). Un trucchetto di styling che funziona sempre quando si vuole rendere un outfit molto semplice super-cool in un attimo!

Top traforato SISLEY, shorts viola THE FRANKIE SHOP, mini bag arancione FRENZLAUER, mules nere con tacco PRIMADONNA COLLECTION

Credits: sisley.com, thefrankieshop.com, frenzlauer.com, primadonnacollection.com