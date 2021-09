I momenti più interessanti e le novità dal terzo giorno di sfilate Primavera-Estate 2022 a Milano

Il terzo giorno di sfilate Primavera-Estate 2022 si è aperto con i toni sofisticati di Tod's per chiudersi con l'estetica bold di Donatella Versace. In mezzo, tante interessanti novità a partire da due debutti di cui prendere nota: quello "vero" di Alberto Caliri, che ha ricevuto lo scorso maggio il timone del marchio Missoni, e quello del duo Miuccia Prada-Raf Simons, alle prese con la prima sfilata non digitale, ma live.

Accanto a loro spicca la nuova fase di Sportmax, che porta in passerella una collezione che si è saputa distinguere e che ha saputo attirare l'attenzione e i consensi dei più.

Ma scopriamo nei dettagli cosa ci è piaciuto di più e cosa hanno voluto raccontare i nomi oggi in calendario.





Il doppio show di Miuccia Prada e Raf Simons



L'inizio di una delle partnership più curiose e stimolanti degli ultimi anni, quella tra Raf Simons e Miuccia Prada, era stato segnato dallo scoppio della pandemia e da un nuovo modo di vivere la presentazione delle collezioni Prada. Oggi, finalmente, abbiamo ammirato dal vivo il lavoro di due delle menti più brillanti del fashion system. E lo abbiamo fatto doppiamente: per celebrare il ritorno, per simboleggiare la ritrovata possibilità di muoversi abbandonando le piccole realtà in cui abbiamo vissuto nell'ultimo anno e mezzo, sono nati due show in contemporanea, uno a Milano e uno a Shanghai.

Al centro c'è il corpo femminile, in una ricerca di una nuova sensualità, sofisticata, a tratti implicita. Corsetti ed elementi rubati al mondo della lingerie si intersecano con perfezione e delicatezza nei classici del guardaroba, dalla polo al maglione a trama spessa. La giacca in pelle è un must, e si indossa sulla pelle nuda.



Tutte le donne di Donatella



I colori e le stampe, le ispirazioni sempre bold e gli stilemi di casa (come la sempre amata spilla con la medusa) sono ormai all'ordine del giorno per le collezioni estive di Versace, in una formula che non delude mai. A fare la differenza ogni volta, come a quella festa alla quale vai ogni anno perché sai che ci troverai qualcosa di speciale e imperdibile da raccontare, sono le celebrities. In passerella per Donatella Versace salgono le super top, dalla storica- e stoica- Naomi Campbell ai nomi più mainstream del momento come Emily Ratijkowski, Irina Shayk e Gigi Hadid. E fin qui tutto "normale"; finché non spuntano, a effetto sorpresa, Lourdes Leon e la cantante Dua Lipa.



Il debutto di Alberto Caliri da Missoni



Lo scorso maggio l'annuncio dell'addio di Angela Missoni alla direzione creativa del brand di famiglia aveva dato il via al nuovo corso di una delle case di moda più longeve del panorama italiano. Con la Primavera-Estate 2022 si inaugura il nuovo corso firmato Alberto Caliri, un fidato della famiglia Missoni, braccio destro di Angela da due decenni. Ed è un tributo alle origini, alle passioni di Ottavio e Rosita, al loro impareggiabile gusto e all'amore per il colore a cui hanno sempre saputo dare forma e movimento. Il tutto, tradotto con una nuova e contemporanea leggerezza.



Sportmax, una collezione da ricordare



Coi suoi toni neutri e delicati ma con quei mega platform che lasciano il segno, Sportmax è la sorprendente novità della giornata. Una collezione, intitolata The Anatomy of Silence, che ha attirato molti consensi: contemporanea, nuova e sensuale, concetto verso il quale in questo momento c'è una forte spinta, tradotta in silhouette e materiali che vogliono mettere al centro il corpo e le sue forme.